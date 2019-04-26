Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası: Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama Dairesini

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası'nın emirnamelerle ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:
Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama
Dairesini
Bilindiği gibi Aralık 2018’de “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziç
i Geçiş
Süreci Emirnamesi” yürürlüğe girmiştir. Emirnamedeki söz konusu bölgeler
daha önceleri bir planlama kontrolü altında olmadığından Şehir Planlama
Dairesi yapılacak gelişmeler için “Görüş” makamıydı. Yani İnşaat
Ruhsatını veren kurumlar Şehir Planlama Dairesine sadece görüşünü sorup,
günün sonunda Fasıl 96 (Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası) çerçevesinde
kendi uygun gördüğü şekilde inşaat ruhsatını vermekteydi. Ancak
Emirnamenin yürürlüğe girmesi ile Şehir Planlama Dairesi “Görüş” veren
kurum olmaktan, “Planlama Onayı” veren makam haline gelmiştir.
Nedir bu “Planlama Onayı”? Planlama onayı, Planlama Sürecinin bir
parçası olup yürürlükteki Emirname veya İmar Planına göre her gelişmenin
ayrı ayrı nasıl yapılması gerektiği kriterlerini belirleyen bir
aşamadır. Basit bir örnek ile, kamu yolu çekilişleri alınacaksa eğer
nerden alınacak?, yeşil alan devrine gerek var mı? Gibi soruların cevap
bulduğu bir süreçtir.
Son gelinen noktada Müteahhitler Birliğinden bir çalışan Şehir Planlama
Dairesi Gazimağusa Şubesinde Planlama Onayı yazmak için
görevlendirilmiştir. Yani Planlama Sürecinin son ayağı olan nokta
Müteahhitler Birliğine devredilmiştir. Yürürlükteki Emirnamenin bir
maddesi “ihtiyaç görülmesi halinde Şehir Planlama Dairesi parselin
%30’una kadar kamuya devredilmesini isteyebilir” diyor. Düşünün ki bir
araziniz var ve bir gelişme yapacaksınız, bu durumda Şehir Planlama
Dairesi size diyor ki müteahhitler birliği çalışanı sen buradan ister
yol al ister alma, ister yeşil alan al ister alma, bu dosya yığınını
istediğin gibi sonuçlandır.
Kamu görevlisi olmayan birinin(özellikle de sermayenin çalışanı bir
kişinin) bir kamu kuruluşunda bu denli önemli bir noktada
görevlendirilmesi hem planlama açısından kabul edilemez hem de yasaya
aykırı bir davranıştır.
Sayın İçişleri Bakanımızın bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için
gerekeni yapması için çağrımızdır. Aksi halde bu durum Şehir Planlama
Dairesinin yetkilerinin Müteahhitler Birliğine devredilmesine eş
değerdir.
Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
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