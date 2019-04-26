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Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası: Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama Dairesini

» »
Şehir Plancıları Odası'ından 'Emirname' açıklaması
Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası: Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama Dairesini

 Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası'nın emirnamelerle ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama 
Dairesini

Bilindiği gibi Aralık 2018’de “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Geçiş 
Süreci Emirnamesi” yürürlüğe girmiştir. Emirnamedeki söz konusu bölgeler 
daha önceleri bir planlama kontrolü altında olmadığından Şehir Planlama 
Dairesi yapılacak gelişmeler için “Görüş” makamıydı. Yani İnşaat 
Ruhsatını veren kurumlar Şehir Planlama Dairesine sadece görüşünü sorup, 
günün sonunda Fasıl 96 (Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası) çerçevesinde 
kendi uygun gördüğü şekilde inşaat ruhsatını vermekteydi. Ancak 
Emirnamenin yürürlüğe girmesi ile Şehir Planlama Dairesi “Görüş” veren 
kurum olmaktan, “Planlama Onayı” veren makam haline gelmiştir.
Nedir bu “Planlama Onayı”? Planlama onayı, Planlama Sürecinin bir 
parçası olup yürürlükteki Emirname veya İmar Planına göre her gelişmenin 
ayrı ayrı nasıl yapılması gerektiği kriterlerini belirleyen bir 
aşamadır. Basit bir örnek ile, kamu yolu çekilişleri alınacaksa eğer 
nerden alınacak?, yeşil alan devrine gerek var mı? Gibi soruların cevap 
bulduğu bir süreçtir.
Son gelinen noktada Müteahhitler Birliğinden bir çalışan Şehir Planlama 
Dairesi Gazimağusa Şubesinde Planlama Onayı yazmak için 
görevlendirilmiştir. Yani Planlama Sürecinin son ayağı olan nokta 
Müteahhitler Birliğine devredilmiştir. Yürürlükteki Emirnamenin bir 
maddesi “ihtiyaç görülmesi halinde Şehir Planlama Dairesi parselin 
%30’una kadar kamuya devredilmesini isteyebilir” diyor. Düşünün ki bir 
araziniz var ve bir gelişme yapacaksınız, bu durumda Şehir Planlama 
Dairesi size diyor ki müteahhitler birliği çalışanı sen buradan ister 
yol al ister alma, ister yeşil alan al ister alma, bu dosya yığınını 
istediğin gibi sonuçlandır.
Kamu görevlisi olmayan birinin(özellikle de sermayenin çalışanı bir 
kişinin) bir kamu kuruluşunda bu denli önemli bir noktada 
görevlendirilmesi hem planlama açısından kabul edilemez hem de yasaya 
aykırı bir davranıştır.
Sayın İçişleri Bakanımızın bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için 
gerekeni yapması için çağrımızdır. Aksi halde bu durum Şehir Planlama 
Dairesinin yetkilerinin Müteahhitler Birliğine devredilmesine eş 
değerdir.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

 

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