Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası: Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama Dairesini

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası'nın emirnamelerle ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

Anahtarları Müteahhitler Birliğine Verin ve Kapatın Şehir Planlama

Dairesini



Bilindiği gibi Aralık 2018’de “Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziç i Geçiş

Süreci Emirnamesi” yürürlüğe girmiştir. Emirnamedeki söz konusu bölgeler

daha önceleri bir planlama kontrolü altında olmadığından Şehir Planlama

Dairesi yapılacak gelişmeler için “Görüş” makamıydı. Yani İnşaat

Ruhsatını veren kurumlar Şehir Planlama Dairesine sadece görüşünü sorup,

günün sonunda Fasıl 96 (Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası) çerçevesinde

kendi uygun gördüğü şekilde inşaat ruhsatını vermekteydi. Ancak

Emirnamenin yürürlüğe girmesi ile Şehir Planlama Dairesi “Görüş” veren

kurum olmaktan, “Planlama Onayı” veren makam haline gelmiştir.

Nedir bu “Planlama Onayı”? Planlama onayı, Planlama Sürecinin bir

parçası olup yürürlükteki Emirname veya İmar Planına göre her gelişmenin

ayrı ayrı nasıl yapılması gerektiği kriterlerini belirleyen bir

aşamadır. Basit bir örnek ile, kamu yolu çekilişleri alınacaksa eğer

nerden alınacak?, yeşil alan devrine gerek var mı? Gibi soruların cevap

bulduğu bir süreçtir.

Son gelinen noktada Müteahhitler Birliğinden bir çalışan Şehir Planlama

Dairesi Gazimağusa Şubesinde Planlama Onayı yazmak için

görevlendirilmiştir. Yani Planlama Sürecinin son ayağı olan nokta

Müteahhitler Birliğine devredilmiştir. Yürürlükteki Emirnamenin bir

maddesi “ihtiyaç görülmesi halinde Şehir Planlama Dairesi parselin

%30’una kadar kamuya devredilmesini isteyebilir” diyor. Düşünün ki bir

araziniz var ve bir gelişme yapacaksınız, bu durumda Şehir Planlama

Dairesi size diyor ki müteahhitler birliği çalışanı sen buradan ister

yol al ister alma, ister yeşil alan al ister alma, bu dosya yığınını

istediğin gibi sonuçlandır.

Kamu görevlisi olmayan birinin(özellikle de sermayenin çalışanı bir

kişinin) bir kamu kuruluşunda bu denli önemli bir noktada

görevlendirilmesi hem planlama açısından kabul edilemez hem de yasaya

aykırı bir davranıştır.

Sayın İçişleri Bakanımızın bir an önce bu yanlıştan dönülmesi için

gerekeni yapması için çağrımızdır. Aksi halde bu durum Şehir Planlama

Dairesinin yetkilerinin Müteahhitler Birliğine devredilmesine eş

değerdir.



Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.