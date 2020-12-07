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Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Long Beach'ta yapılması planlanan otel ile ilgili açıklama yaptı

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Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Long Beach'ta yapılması planlanan otel ile ilgili açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Long Beach'ta yapılması planlanan otel ile ilgili açıklama yaptı

Açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

İskele Long Beach bölgesinde yapılması planlanan “OTEL” hakkında odamız tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda projenin yürürlükte olan mevzuata uygun olmadığı ve dolayısı ile İskele Belediyesi tarafından İnşaat Ruhsatı için ileri işlem yapılmaması gerektiği görülmüştür. Şöyle ki;

Pafta/Harita:S31-B24-D4-D, S31-C04-A1, Ada/Blok:181 ve 139 numaralı parselde “TURİSTİK TESİS PROJESİ” yapılması planlanan proje için Çevre Koruma Dairesi tarafından Taslak ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporu için Halkın Katılımı Toplantısı çağrısı yapılmıştır. Ancak projenin Çevre Koruma Dairesine ÇED görüşüne gitmemesi gerekiyordu.

Söz konusu projenin yapılacağı alan Fasıl 96 altında yayınlanan “Gazimağusa Kıyı Şeridi Bölgeleri İmar Düzeni” kapsamında olup “Mor Bölge” sınırları içerisindedir. Mor Bölge içerisinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde OTEL kullanımı yapılabilmektedir. Bu kurallara göre bina yüksekliği; binanın deniz tarafındaki arazi hududuna olan uzaklığının ¼ katını aşamaz. Yani deniz tarafındaki cepheden 100 metre çekilmesi halinde bina yüksekliği maksimum 25 metre olabilecektir. Taslak ÇED Raporundaki Vaziyet Planı ve Bina Kesitlerine bakıldığında bina maksimum yüksekliğinin 26.84 metre ve deniz tarafındaki arazi hududundan yapılan çekilişin 24.14 metre olduğu görülmektedir. Hâlbuki 26.84 metre yükseklik yapılabilmesi için 107 metre çekiliş verilmesi gerekmektedir.

Projenin bu şekli ile hayata geçmesi kıyıya gölge düşmesine neden olacak ve yürürlükteki mevzuata aykırı olup son yıllarda Ada genelinde çekim merkezi haline gelen İskele Long Beach Sahil Düzenlemesini olumsuz şekilde etkileyecektir.

Yapılması planlanan turistik tesis için mevcut projeye göre inşaat ruhsatı verilmemesi gerekmektedir. Verilmesi halinde ise Odamız tarafından verilecek inşaat ruhsatına karşı ve inşaat ruhsatı için ileri işlem yapan tüm kurum/kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatılacağını kamuoyuna saygılarımız ile duyururuz.

 

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