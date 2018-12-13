Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

"KKTC’de kamu ve özel sağlık hizmetlerinin yönetiminden sorumlu olan sizleri aşağıda anlaşılması gayet basit olan sorularımıza tüm kamuoyu önünde cevap vermenizi talep etmekteyiz.

1-Ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından yasalar çerçevesinde denetlenen,denetlendikten sonra açılan ve düzenli denetimden geçen tüm özel sağlık kuruluşlarının isimlerini eğer devlet sırrı niteliği taşımıyorsa tüm kamuoyu ile paylaşırmısınız?

2-Denetlemekle yükümlü olduğunuz sağlık kuruluşlarını yasanın emrettiği şekilde denetliyormusunuz?

3-Kamuda görevli hekimlerinin yürürlüğe gireli 1 yıldan fazla olan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü gereği hangi sağlık kuruluşlarında hasta kabul ettiklerini hastaların hekimlerine ulaşabilmelerini sağlamak ve hem kamu hekimi meslektaşlarımızın hem de hastalarının mağdur olmasını önlemek açısından kamuoyu ile paylaşırmısınız?

4-Göreve geldikten sonra Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Değişiklik Tüzüğü gereği hangi tüzel kişiler ile protokol imzaladınız?

5-Tüzel kişilerin ülkemizde hangi şartlarda sağlık kuruluşu açabileceğini biliyormusunuz?

6-Tüzel kişilerin hiçbir yasal dayanağı olmadan çalıştırdığı sağlık kuruluşlarını denetleyip gereğini yapacakmısınız?

7-Kamuoyuna yakın geçmişte yaptığınız açıklamada 1 Eylül 2018 tarihinden sonra kamu çalışanı hekimlerinizin artık sadece Anayasa Mahkemesinin sizlere emrettiği şekilde kamu hastanelerinde hizmet vereceğini söylemiştiniz son durumu bizlerle paylaşırmısınız?"

Editörün Notu: Yazım hataları Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'ne aittir