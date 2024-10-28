Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, Cumhuriyet Meclis’i ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemciler, “Sigorta Acenteliği mesleğini yok ettirmeyeceğiz” ifadesinin yer aldığı bir pankart açtı, düdük çalıp alkış tuttu, beyaz balon ve dövizler taşıdı.
Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Revize) Yasası’nda yapılacak değişikliğin sektörü olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle önce Cumhuriyet Meclis’i önünde, ardından Maliye Bakanlığı’nda eylem yaptı.
Meclis önünde “Sigorta Acenteliği mesleğini yok ettirmeyeceğiz.” ifadesinin yer aldığı bir pankart açan eylemciler, düdük çalıp alkış tuttu, beyaz balon ve dövizler taşıdı.
Eylemciler, basın açıklamasının ardından beyaz balonları meclisin kapısına astı, daha sonra Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Eylem, bakanlık önünde yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.
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