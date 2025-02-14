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“Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği” kuruldu

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Sigorta sektöründe faaliyet gösteren bazı acentelerin, mesleklerini güçlendirmek ve daha kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla bir araya gelerek Sigorta Acenteleri Birliği’ni kurduğu bildirildi.
“Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği” kuruldu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) bünyesinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, mesleğin geleceği için önemli kararlar alındı. Birliğin ilk başkanı Sermet Benli oldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, toplantıda, sigorta acentelerinin haklarını ve menfaatlerini koruma, sektörün dünya standartlarına taşınmasını sağlama ve bilgi düzeyi yüksek acentelerin sayısını artırarak sektörü ileriye götürme hedefleri öne çıktı. Yetkililer, meslektaşlarının bağlı oldukları kurum ve kuruluşlarla daha sağlıklı ve saygın ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı ayrıca, sektörün geleceğine yönelik önemli atılımlar yapılacağı mesajı verildi.

Acentelerin uluslararası alanda daha güçlü bir temsil mekanizmasına kavuşmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, sektörün geleceğine yönelik önemli atılımlar yapılacağı mesajı verildi. Birliğin, sigorta acentelerinin ortak sesi olacağı ve mesleğin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların hızla başlatılacağı belirtildi.

Kuruluş sürecine katkı sağlayan sigorta acenteleri, birlik içinde hareket etmenin sektör için taşıdığı önemi dile getirerek, mesleğin geleceğini güvence altına almak adına dayanışma içinde olacaklarını ifade etti; Sigorta Acenteleri Birliği’nin kurulmasıyla birlikte, sektörde yeni bir dönemin başladığı ve acentelerin daha güçlü bir temsiliyet mekanizmasına sahip olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Genel kurulda Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Sermet Benli, Artunç Gürkut, Aydın İnce, Ayşe Kaya, Oğuz Akançay, Çağdaş Uçaner, Canan Eraslan, Ertuğ Erçin, Cemile Rana Ünver, Nurcan Demiray.

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