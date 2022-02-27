Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Organizasyonuyla “Agile – Çevik Farkındalık Semineri” Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nin organizasyonuyla, pandemi sürecinde körelen iletişim, yönetim ve girişim becerilerini yeniden canlandırabilmek amacıyla “Agile – Çevik Farkındalık Semineri” düzenlenecek.
Bedeli dernek tarafından karşılanacak olan seminere katılım ücretsiz olacak.
Türkiye’den Agile Dönüşüm Koçu Ergun Korel tarafından 5 Mart Cumartesi günü saat 14:00’de verilecek seminere en geç 3 Mart Perşembe gününe kadar mail atarak (ktstder@gmail.com) kayıt yaptırılması gerekiyor. Kayıt olan kişilere Zoom bağlantı kodu ve şifre gönderilecek.
Açıklamada, seminere ürün yönetimi yapan veya yapmak isteyenler; IT ekiplerinde çalışan veya çalışmak isteyen analistler, testçiler veya yazılımcılar; her sektörden proje geliştiren ekip üyeleri ve yöneticiler; Agile metodolojilerini öğrenmek ve uygulamak isteyen her iş kolundan yöneticiler ile kendi projelerini ve dijital uygulamalarını geliştirmek isteyen girişimcilerin katılabileceği de belirtildi.
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