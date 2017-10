Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni kurulan Kıbrıs Türk Süt Üreticileri Kooperatifi üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Tarım Bakanlığı’nda saat 10.30’da düzenlenen basın toplantısına Başkanlığını Ahmet Anıt’ın yaptığı ve Veteriner Hekim Egemen Önder’in de aralarında bulunduğu Kooperatif’in 13 üyesi katıldı.



ÖNDER



Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Veteriner Hekim Egemen Önder 1 yıl önce yapılan ön görüşmelerle sürecin başlatıldığını ve bugün 13 üyeden oluşan Kooperatifin hayata geçirildiğini belirtti.



Sürdürülebilir bir sistemde iç piyasaya ve ihracata dönük ürünler hazırlayıp uzun vadeli işler peşinde koşmak için yola çıktıklarını belirten Önder, yardım istemek, işbirliği kurmak ve fikir paylaşımında bulunmak için Bakanlıkta olduklarını kaydetti.



Önder, Bakanlığın uğraşlarını takdirle karşıladıklarını de belirterek, bireysel hareket etmek yerine herkesin elini taşın altına koymasıyla daha iyi yerlere gidilebileceğini de ifade etti.



Önder, Kooperatif’in tüzüğü gereği, yeni üye katılımına açık ve yön verici bir tecrübe aktarımına da hazır olduğunu da ekledi.



ÇAVUŞOĞLU



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da kümelenme ve kooperatifleşmenin önemine işaret ederek, bu alanda yaptıkları çalışmaların ve bunların sonuç verici olmasının gurur verici olduğunu söyledi.



Sürdürülebilir bir üretim yapılması, maliyetlerin aşağı çekilmesi ve dünya teknolojisi takip edilerek üretim yapılmasının gerekliliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bireysel mutluluklar yerine toplumsal mutluluğun peşinde olduklarını kaydetti.



Hem üretici hem tüketici hem de ülkeyi yönetenlerin mutluluğunun önemli olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, devlet ve üretici imkânlarının en rantabl şekilde kullanıldığı tüketicinin de ürünü en uygun fiyata tükettiği bir sistem için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Fuarlar ve yurtdışı gezilerinden örnekler veren Bakan Çavuşoğlu, Hollanda’daki kooperatifleşmenin yüzlerce yıldır devam ettiğini, ortak üretimi yapabilmek için ortak kaba ot üretimi, ortak sperma organizasyonu, ortak gübre, mamul, çiftlik ve danışmanlık yönetimlerinin maliyetleri aşağıya çektiğini bu durumda da KKTC’nin bu rekabet ortamından uzak kaldığını belirtti.



“BOŞA HARCANAN MİLYONLAR SÖZ KONUSU”



13 üreticinin 13 traktörü, 13 ilaçlama pompası, tırmığı, sabanı, tırmık ve biçerdöveri bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, buna karşın toplamda ekilen alana bakıldığı zaman aynı yeri 1 traktör ve 2 tırmıkla işleyebileceklerini, dolayısıyla boşa harcanan milyonların söz konusu olduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, gelişim için harcanan bu giderlerin ürüne yansımasının zorunlu olduğunu belirterek, bazı hibe programlarından elde edilen ve devletten kullanılan imkânların boşa harcandığını bildirdi.



Ortak üretimden ortak mamul ve pazarlamaya kadar bir süreci birlikte yürütmek için Kooperatifin kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, devletin de destek olarak 14. Üye olarak kooperatife destek vereceğini anlattı.



“BUNDAN BÖYLE BİREYSEL İŞLERE DESTEĞİMİZ SINRLI OLACAK”



Bundan böyle, bireysel destek verirken sınırlı, kooperatif üzerinden alınacak desteklerde cömert davranacaklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, hem üretirken, hem mamül yaparken, hem hibe alırken, kooperatiflerin ekstra destekleri olacağını bildirdi.



Bir gün Avrupa’daki gibi ortak kaba ot, ilaç, mamul ve pazarlamaya kadar alacağı her şeyi ortak alıp maliyetleri düşürecek Kooperatif’in, ilerde olası 103 kişilik kadrosuyla piyasada bir aktör olabileceğini anlatan Çavuşoğlu, üretimden mamule kadar süreçlerde KKTC Devleti ve Bakanlığın destek olarak kooperatiflerin yanında olacağını ve her türlü önceliği kooperatiflere sağlayacağını kaydetti.



“ÜLKEYİ TENEKE DEMİR YIĞININA ÇEVİRMEK İSTEMİYORUZ”



Çavuşoğlu, Maraş’ta ve Gayretköy’de seracılarla görüşmelerin sürdüğünü ve Kooperatif kurulma aşamasına gelindiğini belirterek, bundan böyle kooperatifçiliğin desteklenmesi ve öne geçirilmesinin öncelikli olacağını, tarımsal mekanizasyon hibeleri de dahil devletin imkânlarını birçok kişiye verip ülkeyi “teneke demir yığınına” döndürmek istemediklerini aktardı.



Çavuşoğlu şöyle devam etti:



“Biz imkânlarımızı yeni gelişen modern makinelere, ortaklıklara hibe ederek bu ortaklıklara vermek ve randıman almak istiyoruz, bu randımanın da yolu kümelenme ve kooperatifleşmedir.



5-6 yıl sonra buradaki arkadaşlar birbirleriyle konuştuklarında bugün tarihi bir adım attıklarını değerlendireceklerdir, çünkü bugün dünyadaki modeller bu şekildedir ve bu model dışında bir başarı öyküsü de yoktur. Ancak bizim gibi ülkelerde bireye ciddi bir destek vererek yaşatabiliriz ama artık nereye kadar?



Dolayısıyla artık biz kendi kendine üreten, kendi kendine yeten ve bizim desteğimizle de çok ileriye giden üreticiler istiyoruz bunun da yolu kooperatifleşmedir. Ben tümünü kutluyor tebrik ediyorum. Hiç pişman olmayacaklar. Onlar başaracaklar biz de onlara destek olacağız…



Bu üreticiler ileriki bir zamanda icabında ithalat-ihracat ve kendi sütlerini işlemeyi başaracaklardır… Kendi sütlerini işlemek isterlerse veya bizden alıp işleyeceklerse, kaba ot üretiminde, tarımsal mekanizasyonda, devletin kiralayacağı arazilerde, belki kooperatif üstünden toplu kiralamalar da içinde olmak üzere, bugün hayal ettiğimiz her şeyi birlikte yapacağız… Hayallerinizi hedef yapmazsanız hedefinize ulaşamazsınız, biz her türlü desteği vereceğiz”