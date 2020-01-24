Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ‘Koronavirüs’ hakkında uyardı...Tedavisi yok

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çin’de görülen ve diğer ülkelere de yayıldığı gözlenen ‘Koronavirüs’ hakkında açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), Çin’de görülen ve diğer ülkelere de yayıldığı gözlenen ‘Koronavirüs’ hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada virüsün ne olduğu ve virüsten korunma yöntemlerine dair uyarılarda bulunuldu.

KTTB’den yapılan açıklama şu şekilde:

“KTTB olarak Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili güncel bilgileri, dikkat edilmesi gereken hususları paylaşmak istiyoruz.

Ülkemizde yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için Sağlık Bakanlığı ve ilgililerle çalışmalara da katılmış ve görüş ve önerilerimizi iletmiş durumdayız.

Gereği halinde ilerleyen günlerde yeniden bilgi paylaşımı ve güncelleme yapılacaktır.

KORONAVİRÜS 2019-NCOV NEDİR?

Koronavirüs 2019-nCoV, büyük bir virüs ailesinden gelmektedir. Bu virüs ailesinde nezle , SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir.

NASIL BULAŞTIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR?

Hayvandan insana bulaşan bu virüs, Çin yetkilerinin yaptığı son açıklamaya göre insandan insana da bulaşmaktadır.

Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olmasından dolayı DSÖ bu virüsün de ayni şekilde, yani hava yolu ile bulaştığını kabul etmektedir.

DSÖ KORONAVİRÜSÜN GÖRÜLDÜĞÜ TOPLUMLARDA HASTALIK BULAŞMAMASI İLE İLGİLİ NE ÖNERMEKTEDİR?

Ellerin alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması

Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması

Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması

Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin derhal geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması

Bölgesel koronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması

Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi

HANGİ HAYVANDAN KAYNAKLANIYOR?

Koronavirüsler hayvandan insana bulaşıyor. Koronavirüs 2019-nCoV’ın balık pazarında ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir.

SARS virüsünün doğal konağının yarasalar,MERS virüsününkinin ise develer olabileceği düşünülüyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı...

HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

DSÖ’nün 23 Ocak 2020 tarihli son açıklmasına göre Çin (571 kişi), Japonya (1 kişi), Tayland (4 kişi), Kuzey Kore (1 kişi) ve ABD’de (1 kişi) vaka olduğu bildirilmiştir.

Türkiye’de durum nedir?

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanı bu virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıklamıştır.

Tedavisi var mı?

Maalesef tedavisi veya aşısı bulunmamaktadır. Destek tedavisi yapılmaktadır.

Ne kadar ölümcüldür?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 3,4'ü hayatını kaybetmiştir. Ancak kesin veriler için bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

SARS salgınında hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.”

Kıbrıs'ta bir vakaya rastlanmadı