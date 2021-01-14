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Kıbrıs Türk Tabipler Odası Heyeti Bakan Pilli’yi ziyaret etti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Yönetim Kurulu  üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.  
Kıbrıs Türk Tabipler Odası Heyeti Bakan Pilli’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Yonca Morris ve Yönetim Kurulu  üyeleri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.  

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oda Yönetim Kurulu, Pilli’ye, Hekim Yasası taleplerini aktardı. Görüşmede, sorunlar ve öneriler hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Önerileri dinleyen Bakan Pilli, Tabipler Odası ile işbirliğine daima hazır olduklarını söyledi.

Oda Yönetim Kurulu da, Ali Pilli’ye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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