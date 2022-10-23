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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2022 tarihinde Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, doktor milletvekilleri, KTTO Başkanı Dr. Ömer Taşargöl ve KTDTO Başkanı Dt. Halil Bakkaloğlu’nun ve KTTB üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Genel kurulun Divan Başkanlığını Dr. Bülent Dizdarlı, sekreterliklerini Dr. Fikri Koray, Dt. Atalay Elver yaptı. Genel Kurul 247 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığına tek aday olan Dr. Dt. Ahmet Özant seçildi. Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.

 

Sonuçlar aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Başkan:

Dr. Dt. Ahmet Özant

 

Yönetim Kurulu:

Dr. Doğa Kalyoncu

Dr. Ceyhun Dalkan

Dr. Nesil Bayraktar

Dr. Çağrı Cemaller

Dr. Şenel Beydola

Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal

Dr. Dt. Aysa Ayalı

Dr. Dt. Nermin Yönel

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Cemal Mert

Dr. Erdem Beyoğlu

Dr. Özlem Erdoğmuş

Dr. Fadime Tülücü

Dr. Çiğdem Mehmetoğlu

Dr. Dt. Hayriye Tümer

Dt. Erim Tandoğdu

Dr. Dt. Raşit Özpar

Dt. Ziver Kutrafalı

Dt. Salih Alpcan

 

Onur Kurulu:

Dr. Gülgün Vaiz

Dr. Ayşe Sayılı

Dr. Sibel Tozakı

Dr. Sonuç Büyük

Dr. Dt. Gizem Dimililer

Dr. Dt. Kaan Asvaroğlu

 

Onur Kurulu Yedek Üyeler

Dr. Mehmet Zeki Avcı

Dt. Hüseyin Bıçak

Dt. Mustafa Kanlıada

 

Denetleme Kurulu

Dr. Sevgi Öksüz

Dr. Turgay Akalın

Dr. Özlem Gürkut

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:

Dr. Ahmet Tandoğdu

 

 

Saygılarımla,

 

Dr. Bülent Dizdarlı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 24. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanı

 

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