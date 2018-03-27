"Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı için uykudan uyanma zili çalmıştır"

Yıllardan beridir süregelen ve belli bir zümrenin rant elde ettiği sağlıktaki sistemsizliği çözmek adına başını kuma gömmüş deve kuşu misali zamana oynayan KTTB yönetiminin ders zili çalmıştır

KKTC’de sadece kamu hekimlerinin olmadığını ülkede serbest hekimlerinden meslek icra ettiğini farkına varmaları için daha kaç mahkeme kararı gerekli soruyoruz.

Bu elit zümrenin kendilerini diğer kamu çalışanlarından ve serbest hekimlerden üstün görme hikayelerinden bazılarını kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak istiyoruz.

Bu ayrıcalıklı zümrenin 2009 yılında başlayan tükeniş öyküsüne bir göz atalım.Ne istediler biz kamu hekimleri çok özel insanlarız o yüzden tüm kamu sağlık çalışanları haftada 40 saat çalışabilir ama biz 35 saat çalışacağız dediler bununla da yetinmediler biz mesaiden sonra dışarıda da özel hasta da bakacağız dediler ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında değişiklik yapmak istediler sonuç Anayasa Mahkemesi kararı ile hüsran.

Özellikli olma, halka hizmet etme hırsı onları durduramamıştı bu kez dillerine yasadışı mekanlarda 2. iş yapmamak ve kamu hastanelerinde teşrifi mesai etmek

için ‘’Hekim maaşı Hakim maaşına eşitlensin’’ sloganını doladılar, bu ne kadar doğru bir argümandı tartışılır, özlük haklarındaki iyileştirme yapıldı sonuç mesaiye uyan yok yasadışı 2. işe tam gaz devam.Ancak ne acıdır ki kendilerini tüm kamu çalışanlarından ayrıcalıklı üstün gören bu zavallı zihniyet konu 2. iş olunca tüm kamu çalışanlarına yasak niye sadece hekimler bu yasağa uysun diyebilecek kadar da hadsiz olmayı bilmiştir.

Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi herhalde bu topluluğu en iyi tarif eden bir deyim olur.Son icraatlarından olan yasa dışı 2. iş yapılması durumunda Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında verilecek disiplin cezası uygulaması maddesinde yapılmak istenen değişiklik de buna en iyi örnektir.Ne istemişti bu zümre biz özellikli insanlarız tüm kamu çalışanları 2. iş yaptığı tespit edildikten sonra uyarılsın daha sonrada kamudan uzaklaştırılsın ama biz hekimler 6 kez yasadışı kayıtsız mekanlarda hasta baktığımız tespit edildikten sonra kamudan uzaklaştıralım demişlerdir.Sonuç yine hüsran tüm bu enerji, boşa harcanan zaman buna alet edilen insanlar ve herkes birkez daha kendilerini sorgulamalılar.

İkinci işte son perde denenmeye çalışılıyor yeni vizyona girecek filmin adı ‘’Kamu Tabipleri Yasası’’ bu kez amaç ne?Kamu Görevlileri Yasası var bu bizi tatmin etmez dediniz, Kamu Sağlık Çalışanları (KSÇ) Yasası yaptınız yıllardan beridir 2. iş uğruna KSÇ yasasının ellenmedik mahkemeden dönmemiş maddesini bırakmadınız şimdi ne istiyorsunuz Kamu Tabipleri Yasası niye şimdi de diğer kamu sağlık çalışanları ile ayni yasa altında olmaktan mı rahatsız oldunuz yoksa icraatlarınızda kimse size ayak bağı olmasın mı istiyorsunuz.

KTTB Başkanına çağrımızdır yıllardan beridir sağlıkta tek taraflı çıkar savaşlarının bir işe yaramadığını hala görmediniz mi?, Halk için hiçbir icraat yapılamadığını hala anlamadınız mı?Artık uyanın bu ülkedeki tüm hekimlerin örgütü olduğunuzu hatırlayın eğer bir yasa yapılacaksa bu yasanın adı Kamu Tabipleri Yasası olamaz bunun adı olsa olsa hak, hukuk ve eşitliğin olduğu bir ülkede

Hekimler Yasası olabilir.Uyarıyoruz bunun aksi bir düşünce ve teşebbüs gene cevabını alacaktır.

Saygılarımızla.