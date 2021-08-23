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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: Sistemsizlik ile Pandemi Yönetimi Sağlanamaz

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"Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir. Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir."
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: Sistemsizlik ile Pandemi Yönetimi Sağlanamaz

Sistemsizlik ile Pandemi Yönetimi Sağlanamaz

 

     Ülkemizde COVİD-19 pandemisinin geldiği son durum ciddiyetini giderek artırmaktadır. Üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki dün evde takip edilen 2 COVID-19 hastası yaşamını yitirmiştir. Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir. Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

     Vaka sayılarında kontrolsüz artış yaşanan son günlerde ülkemizdeki tedbirlerin ve denetimlerin artırılması hayati önem taşımaktadır. Açıklanan vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısı birbiriyle eşleşmemektedir. Bu durum COVİD-19 vaka sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanmadığını düşündürmektedir.

 

ŞİMDİ SORUYORUZ;

 

*KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur?

 

*Ülkenin COVID-19 renk koduna göre bazı yüksek riskli aktivitelerde önlem ve gerektiğinde kısıtlamaların uygulanması gerekmiyor mu?

 

*Mevcut durumda hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları giderek artmaktadır. Acil Durum Hastanesi’nin (ADH) artan kontrolsüz vaka sayıları nedeniyle dolmasına ramak kalmıştır. ADH yatak kapasitesi dolma tehdidine yaklaşmışken belirlenmiş bir yol haritamız var mıdır?

 

**Vaka sayıları kontrolsüzce artmaya devam ederken, uygun denetim ve tedbirlerin uygulanmaması halinde, kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte, yaşadığımız pandemi koşulları daha da ağırlaşacaktır. Pandeminin yükünü ve vaka artışını hiçbir denetim, kontrol yapmadan sadece halka yüklemek çare değildir, bu şekilde pandemi yönetimi olamaz.  Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmaktayken, eğitimin devamlılığı, güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için BHUK’nin eğitimle ilgili aldığı kararların uygulanması ve etkin şekilde denetlenmesi elzemdir, yoksa yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmayacağı aşikardır.

 

Tüm bu gerekçelerle, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken tedbirleri düzenlemesini, alınan BHÜK kararlarının denetlenmesinin ve uygulanmasının sorumluluğunu almasını ve COVID-19 pozitif vakalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını toplum sağlığı adına talep ederiz.

 

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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