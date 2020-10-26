Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: Soğuk Hava Covid-19'da Artış Gösterebilir

Kış aylarında üst solunum yolu viral enfeksiyonlarının sayısı artmaktadır ve ayni durum Covid-19 hastalığı için de beklenmektedir.

Havaların soğuması ile birlikte toplum içerisindeki bireylerin de günlük sosyal alışkanlıkları değişmektedir. İnsanların sosyal olarak geçirdikleri süre açık hava ortamından kapalı ortama doğru değişiklik göstermiştir. Bu sebeple kış aylarında üst solunum yolu viral enfeksiyonlarının sayısı artmaktadır ve ayni durum Covid-19 hastalığı için de beklenmektedir.

Hal böyle iken bireysel önlemlerin önemi daha da artmaktadır. Bireylerin özellikle kapalı ortamlarda maske takması, fiziksel mesafe ve el temizliğine dikkat etmeleri önemlidir. Kapalı ortamların iyi havalandırılması ve mümkün olduğunca güneş ışığının da kapalı ortamın içini aydınlatması sağlanmalıdır. Topluma açık yüksek riskli aktiviteler (https://www.kttb.org/uzmanlar-covid-19-riskleri-hakkinda-ne-diyor/) ise yerel idare tarafından sosyal kurallara uygunluğu yönünden denetlenmelidir.

Artan temaslı sayısı ile birlikte karantina merkezleri yeniden maksimum kapasiteye yaklaşmaktadır. Bu nedenle daha önceden önerdiğimiz denetimli ev karantina sistemine ( https://www.kttb.org/evde-karantina-ve-denetim-ekipleri/) geçmemiz için hazırlıklar tamamlanmalı ve zaman kaybetmeden geçilmelidir. Aksi takdirde temaslı ve/veya hastaları yatırabileceğimiz yatak bulmakta sıkıntılar yaşamamız olasıdır.

Son eCDC rehberindeki temaslı karantina süresi PCR testi ile 14 günden 10 güne geriletilmiştir. Bu yeni uygulama ile karantina merkezlerindeki doluluk oranlarını toplumu riske atmadan bir nebze azaltabiliriz.

Kış dönemine girmeye az kalmışken, hasta sayısının artacağını da düşünerek bu dönemde son hazırlıklarımızı ivedilikle tamamlamamız gerekmektedir.