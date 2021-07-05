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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı:  Sağlıkta şiddeti önlemek için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz!

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"03/07/2021 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevi başında olan sağlık çalışanları şiddete (öldürme tehdidi, görevlerini yapmalarını engelleyici hareketler, kamu malına zarar verme) maruz kalmıştır"
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uyardı:  Sağlıkta şiddeti önlemek için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz!

Basın Bildirisi

03/07/2021 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevi başında olan sağlık çalışanları şiddete (öldürme tehdidi, görevlerini yapmalarını engelleyici hareketler, kamu malına zarar verme) maruz kalmıştır. Bu ve benzeri olayları daha önce yaşamış olan sağlık çalışanları olarak işimizi yaparken güvenliğimizin sağlanmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Kamu hastanelerinde yataklı ve ayaktan sağlık hizmeti veren servislerin güvenlik görevlisinden yoksun olarak çalışması sağlıkta şiddet olaylarına zemin hazırlayıcı olduğu ortadadır. 

Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir konu olmayıp, hastalarımızın da sağlık hizmetine erişimini engelleyicidir. Şiddet uygulanan ortamda hastalarımızın sağlığı da tehlikeye girmektedir. Sağlıkta şiddet hastalarımıza kritik müdahalelerin yapılmasını engelleyici bir ortam oluşturmaktadır.

Kamu düzenini bozan her suçta olduğu gibi, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet vakalarında da polis derhal harekete geçip cezai işlem başlatmakla sorumludur. Bu gibi durumlarda taraflar arasında şikayet aranması gerekliliğinin yasal dayanağı yoktur. Polis, şikayet aramaksızın ilgili soruşturmayı yürütmekle yükümlüdür.

Görevleri başında sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarına yapılan bu muamele nedeniyle Sağlık Bakanlığı talebiyle veya Polis tarafından yürütülen soruşturma var ise ne aşamada olduğu ile ilgili yetkililerden açıklama bekliyoruz.

Sağlık çalışanlarının görevleri başındayken şiddete maruz kalmaması için acilen gerekli önlemler alınmalı, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır!

Sağlık kuruluşlarının bünyesinde;

1-Sağlıkta şiddet ihbar hattı oluşturulmalı

2-Sağlık çalışanlarının iş güvenliği kapsamında şiddete uğramasının önüne geçecek spesifik yasal ve kurumsal düzenlemeler ivedi şekilde yapılmalı

3-Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında şiddet olaylarına müdahale edebilecek yetkisi ve eğitimi olan görevlilerin istihdamı sağlanmalıdır

 Sağlıkta şiddeti önlemek için yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu

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