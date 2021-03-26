Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uzaktan eğitim için tablet bağışladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) uzaktan eğitime erişim imkanı bulamayan ihtiyaçlı çocuklar için tablet bilgisayar bağışında bulundu. Bağışın, Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ne yapıldığı açıklandı.
KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin pandemi döneminde belirgin hale geldiğini, birçok çocuğun uzaktan eğitime erişim olanağından yoksun kaldığını, eğitimdeki kayıpların arttığını belirtti.
KTTB Yönetim Kurulu olarak uzaktan eğitime erişim imkanı bulamayan ihtiyaçlı çocuklara iletilmek üzere Evrensel Çocuk Hakları Derneği’ne tablet bilgisayar bağışında bulunduklarını ifade eden Gürkut, ülkedeki eğitim düzeyinin arzulanan seviyelere ulaşabilmesi için desteklerini sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti.
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