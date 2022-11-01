Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi

KTTB Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 22 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen 24. Olağan Genel Kurulunda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu 24 Ekim 2022 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır.
Başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Başkan : Dr. Dt. Ahmet Özant
As Başkan : Dr. Çağrı Cemaller, MD
Genel Sekreter : Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, MD
Mali Sekreter : Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı
Koruyucu Hekimlik ve
Halk Sağlığı Sorumlusu : Dr. Dt. Nermin Yönel, Dr. Nesil Bayraktar, MD
Çevre Sorumlusu : Dr. Doğa Kalyoncu, MD, Dr. Şenel Beydola, MD
Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, MD, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal
Eğitim Sorumlusu : Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı
İnsan Hakları Sorumlusu : Dr. Nesil Bayraktar, MD, Dr. Çağrı Cemaller, MD
Dış İlişkiler Sorumlusu : Doç. Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Osman Ertuğ Erçal
Dr. Dt. Nermin Yönel
Sosyal İşler Sorumlusu : Dr. Şenel Beydola, MD, Doç. Dr. Aysa Ayalı
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)
Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, MD
(Genel Sekreter)
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