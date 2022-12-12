Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 66.kuruluş yıldönümü resepsiyon ile kutlandı.

9 Aralık 1956 yılında 20 Kıbrıs Türk hekimi ile ‘Kıbrıs Türk Hekimler Birliği’ olarak kurulan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 66. yılı coşkulu, kalabalık ve eğlenceli bir resepsiyon ile 9 Aralık Cumartesi günü Rüstem kitap evinde Black Duo resitali ile başlayıp Gizem Akbil ft Caravan Blue ile devam etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, KTTB’ye yıllarca emek vermiş eski başkan ve eski yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık bir hekim grubu resepsiyona katıldı.

Başkan Dr Dt Ahmet Özant, resepsiyonda davetlilere hitabında, 1956’da 20 kişi ile kurulan KTTB’nin bugün, 1300’e yakın hekimin temsiliyetiyle güçlenip yoluna devam ettiğini hatırlattı. KTTB’nin kuruluşundan itibaren öncü, saygın, toplumsal olaylara hassasiyet gösteren bir meslek örgütü olma özelliğini korurken, hekim hakları ile hasta hakları dengesini korumakta özen gösteren, ülkemizdeki sağlık sistemine olumlu katkılar koyan güçlü bir birlik haline geldiğini vurguladı.

Ülke yönetiminde görev alan hükümetlerin ve halk adına vekalet alıp mecliste çalışan milletvekillerimizin de ülke ve toplum menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa etmesi gerektiğini belirtti. Gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına alacak, demokratik hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayacak, insan hakları ve değerlerini hiçe sayacak çalışmalardan ve dayatmalardan uzak durulmasını temenni etti.

Yeni yapılması düşünülen Lefkoşa hastanesinde şehir hastanesi değil, devlet hastanesi modeli tercih edilmesi gerektiğini, ülkemiz mimar ve mühendisleri tarafından yapılmasının elzem olduğunu vurguladı. KTTB’nin teknik ve ihtiyaçların planlanması aşamasında destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Sağlık sistemimizin sistemsizlik içinde boğuştuğunu, bundan hem hastaların hem de hekimlerin mağdur olduğunu belirterek koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikli olduğu basamak sistemine geçişin ivedi sağlanması gerektiğini söyledi. Daha iyi bir sağlık sistemi kurmak için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmaya KTTB olarak hazır olunduğunu belirten konuşmasının ardından resepsiyon dostlukların pekiştiği, eğlenceli, sıcak ve içten bir şekilde devam etti.