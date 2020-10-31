Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Kanser Bağış Kampanyası Sona Erdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Kasım 2019’da kanser erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile başlattığı kampanya sona ermiştir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Kasım 2019’da kanser erken tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz ve malzemelerin sağlanması amacı ile başlattığı kampanya sona ermiştir. Kampanya kapsamında mobil operatörler aracılığı ile oluşturulan sms bağış hatlarına sms göndererek çok sayıda vatandaşımız destek vermiştir. Bankalarda açılan kampanya bağış hesaplarına bireylerden, kurumlardan yatırımlar yapılmıştır.

Neriman Atai, kaleme aldığı ve kendi kanser tedavi sürecini anlattığı Hikayem adlı kitabının satışından elde ettiği gelirin tümünü kampanyaya bağışlamıştır.

Dr. Gülsen Bozkurt ve Prof. Dr. Erol Baysal, Talasemi Sendromları adlı bilimsel kitaplarının,

Mehmet Barışsever, Kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi, Mehmet Aziz ve Arkadaşları adlı kitabının kitap tanıtım etkinliklerinden elde ettikleri gelirleri kampanyaya bağışlamıştır.

31.10.2020 itibarı ile kampanyada toplam 106.270 Türk Lirası toplanmıştır. Toplanan para Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezinde kanser tanı ve tedavisinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların temini için kullanılacaktır.

EKSİK BİRÇOK CİHAZ TAMAMLANIYOR

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezinde tedavi görmekte olan kanser hastalarının tanı ve tedavisi için gerekli fiberoptik bronkoskopi biyopsi forsepsi, cerrahi aspiratör, hasta başı monitör, elektrokardiyografi cihazı, perfüzör, acil trollisi, pulse oksimetre cihazı, tansiyon aleti gibi ihtiyaçların siparişleri verilmiş olup önümüzdeki günlerde teslim edilmesi beklenmektedir.

Bilindiği gibi ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olup kampanyanın bu ayda sonlandırılması anlamlı bulunmuştur.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak kampanyaya öncülük eden Sayın Neriman Atai, katkıda bulunan Dr. Gülsen Bozkurt, Prof. Dr. Erol Baysal, Mehmet Barışsever ve tüm vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılık ve örnek davranış nedeni ile teşekkür ederken, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, bilgi ve farkındalığın önemini hatırlatmak isteriz.