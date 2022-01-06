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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Erkek Hekimler Çalışma Koşullarından Daha Memnun

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndan Hekim Anketi... “Erkek Hekimler Çalışma Koşullarından Daha Memnun”
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası: Erkek Hekimler Çalışma Koşullarından Daha Memnun

KADIN HEKİMLER ALTYAPI EKSİKLİĞİNİ DAHA FAZLA DİLE GETİRİYOR”

“KADIN HEKİMLER DE ERKEK HEKİMLER DE AİLELERİYLE YETERLİ, KALİTELİ ZAMAN GEÇİREMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Eylül-Kasım tarihleri arasında 142 doktorun katılımıyla  “Hekim Anketi” yaptı.

Hekimlerde tükenmişlik sendromunu ölçmek üzere yapılan anket kapsamında, kamu ve özel hastanelerde, özel klinik ile sağlık merkezlerinde ve üniversitede görev yapan hekimlere “günde ortalama kaç saat çalışıyorsunuz?”, “Ayda ortalama kaç nöbet/ icap tutuyorsunuz?”, “Çalışma koşullarınızdan memnun musunuz?”, “Çalıştığınız kurum / kurumlarda fiziki altyapı eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz?” soruları yönetildi.

“KADIN HEKİMLERDE ÇALIŞMA KOŞULLARINDAN MEMNUNİYETSİZLİK ERKEK HEKİMLERE GÖRE DAHA FAZLA”

Yanıtlar, hekimlerin cinsiyetlerine, uzmanlıklarına ve tecrübelerine göre değerlendirildi.

Hekimlerin cinsiyetlerine göre yanıtlara göre, kadın hekimlerde çalışma koşullarından memnuniyetsizlik erkek hekimlere göre daha fazla. (Kadınlarda %77.2 - erkeklerde %70.0); Kadın hekimler altyapı eksikliğini daha fazla dile getirdi. (kadınlarda %91.1 - erkeklerde %81.7); aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi her iki cinsiyet için benzer (kadınlarda %73.4 - erkeklerde %75.0); kadın hekimler iş yüklerinin daha fazla olduğunu belirtti (kadınlarda %81.0 - erkeklerde %76.7).

Hekimlerin uzmanlıklarına göre yanıtları şu şekilde:

“Dahili bilimler ve cerrahi bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerin meslekle ilgili bazı sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde: Dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerde çalışma koşullarından memnuniyetsizlik cerrahi bilimlerde uzmanlaşmış hekimlere göre daha fazla (dahili %78.9 - cerrahi %65.6); Dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimler altyapı eksikliğini daha fazla dile getirdiler. (dahili %88.7 - cerrahi %84.4); Aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi dahili bilimlerde uzmanlaşmış hekimlerde daha fazladır (dahili %73.2 - cerrahi %68.8); İş yüklerinin fazla olduğunu benzer oranda belirtmişlerdir (dahili %80.3 - cerrahi %78.1)

Hekimlerin tecrübelerine göre yanıtları ise şu şekilde:

“Meslekte 15 seneden daha az çalışan hekimlerle 15 sene ve fazlası çalışan hekimlerin bazı sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde; çalışma koşullarından memnuniyetsizlik oranlarının benzer olduğu görüldü (15 seneden az %72.3-15 sene ve fazlası %75.7); Altyapı eksikliğini benzer oranda dile getirdiler (15 seneden az %87.7 - 15 sene ve fazlası %86.5) ; Aileleriyle yeterli kaliteli zaman geçirememe düşüncesi 15 seneden az çalışan hekimlerde daha fazla (15 seneden az %78.5 - 15 sene ve fazlası %70.3); İş yüklerinin fazla olduğunu 15 seneden az çalışan hekimler daha fazla dile getirdi (15 seneden az %83.1 - 15 sene ve fazlası %75.7.”

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