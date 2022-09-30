Kıbrıs Türk Tabipleri Odası görev bölümünü gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Görev Bölümü Gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 24 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği X. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Eylül 2022 tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi. Başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur.
Dr. Ömer Taşargöl : Başkan
Dr. Faika Deniz : As Başkan
Dr. Çiğdem Bakkaloğlu : Genel Sekreter
Dr. Erol Barçın : Mali Sekreter
Dr. Sinem Sığıt İkiz : Eğitim Sorumlusu
Dr. Ergün Ökçün : Bilgi İşlem ve medya Sorumlusu
Dr. Leman Havuzsalim : Sosyal İşler ve iletişim Sorumlusu
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)
Dr. Ömer Taşargöl
(Başkan)
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