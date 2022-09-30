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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası görev bölümünü gerçekleştirdi

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası görev bölümünü gerçekleştirdi
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası görev bölümünü gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Görev Bölümü Gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın 24 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirdiği X. Olağan Genel Kurulda seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Eylül 2022  tarihinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi.  Toplantıda yeni dönem içerisinde yol haritası ve ilkeleri de belirlendi. Başkan ve yönetim kurulumuzun görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur. 

Dr. Ömer Taşargöl                 : Başkan

Dr. Faika Deniz                      : As Başkan

Dr. Çiğdem Bakkaloğlu         : Genel Sekreter

Dr. Erol Barçın                       : Mali Sekreter

Dr. Sinem Sığıt İkiz               : Eğitim  Sorumlusu

Dr. Ergün Ökçün                    : Bilgi İşlem ve medya Sorumlusu

Dr. Leman Havuzsalim          : Sosyal İşler ve iletişim  Sorumlusu

 

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

 

 

Dr. Ömer Taşargöl

     (Başkan)

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