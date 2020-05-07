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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Hastaneye 6 Adet Laringoskop Seti Ve 20 Adet Zor Entübasyon Stilesi Bağışladı

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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Hastaneye 6 Adet Laringoskop Seti Ve 20 Adet Zor Entübasyon Stilesi Bağışladı
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Hastaneye 6 Adet Laringoskop Seti Ve 20 Adet Zor Entübasyon Stilesi Bağışladı

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 6 adet laringoskop seti ve 20 adet zor entübasyon stilesi bağışladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, Aralık 2019 tarihinde başlayıp hızla tüm dünyaya yayılan ve ülkelerin gerek sağlık sistemlerini gerekse de sosyo-ekonomik düzeni sarsan Covid-19 pandemi sürecinin yaşanmakta olunduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde ülkemizde tüm itirazlara rağmen pandemi hastanesi olarak kullanılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım uygulamalarında ihtiyaç duyulan 6 adet Laringoskop seti ve 20 adet zor entübasyonstilesini, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu olarak satın alıp,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın huzurunda Anestezi ve Reanimasyon Klinik Şefi Dr. Faika Deniz’e teslim ettik” dedi.

Taşçıoğlu, “Bu zorlu süreçte hem mesleki hem de toplumsal dayanışmaya olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bir meslek örgütü olarak bu dönemde üzerimize düşen görev ve sorumlulukların yanı sıra dayanışmaya her zaman hazır olduğumuzu bildiririz” ifadelerini kullandı.

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