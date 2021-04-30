‘Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yapıcı bir tutum sergiledi’

Kıbrıs konferansına katılmak için Cenevre’ye giden Başbakan Ersan Saner Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.
Saner, gelişinin ardından basın açıklaması yaparak Kıbrıs konferansı ve Cenevre temaslarını değerlendirdi.
Saner Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yapıcı bir tutum sergilediğini belirtti.
Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de önerilerini sunduğunu ve eşit egemen devletten geri adım atmayacağımızı vurguladığını belirtti
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