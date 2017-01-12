Kıbrıs Türk tarafı haritada Güzelyurt'u vermedi

Liderler, 1 Aralık yemeğinde mutabık kaldıkları üzere dün akşam Toprak ile ilgili önerilerini işledikleri haritaları, BM’ye ait özel bir odada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve uzmanların önüne koydu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türk tarafının haritasında yer alan kıyı şeridi oranı ile Güzelyurt’un yer almamasından memnun olmayıp, itiraz ve gözlemlerini yazılı ilettiğine dikkat çeken Rum basını, haritalarla ilgili bazı detaylar yayımladı.

Fileleftheros haberi manşetten “Omorfo’suz (Güzelyurt) Yüzde 29,2 Harita… Akıncı’nın Önerisi Kıbrıs Rum Tarafını Tatmin Etmedi, Gözlemlerini Yazılı Sundu… Kıbrıslı Türklerin Önerdiği Bölge ve Kıyı Şeritleri Sorun” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Güney Kıbrıs tarafından sunulan haritanın Kıbrıs Türk tarafına kalacak toprak oranının yüzde 28,2 olmasını öngördüğüne işaret eden gazete, bu oranların Mont Pelerin’de varılan uzlaşıya uygun olduğunu yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının haritasında oranın yüzde 29,2 olduğuna, bu nedenle Güzelyurt’un Kıbrıs Türk oluşturucu devletçiği idaresinde bırakılmış olması gerektiğini yazan gazete, Türk tarafının ilk başta Güzelyurt kentinin “iadesini” Dönüşümlü Başkanlık ile bağlamaya çalıştığı kanaatine yer verdi.

Simerini “Toprak İçin Yaptığımız Öneri” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in, Ulusal Konsey’in de oluru ile dün korunmak üzere BM’ye verdiği haritayı, daha önce hazırladığı 7 alternatif arasından seçtiğini, bu kapsamda 14 tane de, Kıbrıs Türk tarafının sunması muhtemel alternatif haritalar hazırladığına dikkat çekti.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafınca dün sunulan haritanın, Kıbrıs Rum tarafının hazırladığı 14 alternatif harita içerisinde en muhtemel görüneni olduğuna dikkat çektiği haberinde, bu nedenle Kıbrıs Rum tarafının BM’ye sunduğu yorumlu itiraz yazısının zaten hazır olduğuna işaret etti.

Cenevre kaynaklı bilgilere dayanarak, Türk tarafının harita önerisinde Kıbrıs Rum tarafının memnun olmadığı noktaları; kıyı şeridi, Kıbrıs Rum idaresi altında dönecek olan göçmen sayısı ve Kıbrıs Rum idaresine verilmesi öngörülen yerler arasında Güzelyurt’un olmaması olarak sıralayan gazete “Türk tarafı, istediği bir şeyi: sunulmaları emsal teşkil etmesin diye, her şey üzerinde anlaşmaya varılana kadar haritaların kilit altına tutulmasını elde etti” ifadesine yer verdi.

Politis, Güzelyurt’un ve Dönüşümlü Başkanlığın paket olarak nihai al-ver’e gideceğini belirterek, “kimse itiraf etmese de Güvenlik ve Garantiler de nihai al-ver’e gidecek” ifadesini kullandı.