Kıbrıs Türk tarafı öneri sunmaya hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum lider Nikos Anastasiadis'e dün cevabi bir mektup göndererek, Kıbrıs Türk tarafının önümüzdeki günlerde iki taraf arasında somut işbirliği alanlarına dair kapsamlı bir öneri sunacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar mektubunda, Rum liderin hem olası yeni resmi bir sürece dair ifade ettiklerine, hem de başarısızlığı defaatle kanıtlanmış sözde güven yaratıcı önlem önerilerine ilişkin ortaya koyduklarına yanıt verdi.

Anastasiadis'in müzakere sürecine sanki ara verilmiş ve kalındığı yerden devam edilecekmiş kurgusuna cevaben Tatar’ın, federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini, federasyon zeminin tüketildiğini ve yeni resmi bir sürecin başlayabilmesi için müktesep egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesi gerektiğini açıkça ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunun 59 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin Kıbrıslı Türklerin müktesep haklarının inkâr edilmesi olduğunu vurgulamış, mevcut gerçekliğin Kıbrıs Türk halkının aynı Kıbrıslı Rumlar gibi bu meşru haklarını kullanabilmesini gerekli kıldığının altını çizmiştir.

Cumhurbaşkanımız, adil ve kalıcı bir uzlaşı için, iki taraf arasındaki mevcut eşitsizliğin giderilmesi, bunun için de egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesinin gerektiğini ifade etmiş, bunun ardından başlayacak resmi yeni bir süreçle, iki eşit devlet arasında kurumsal işbirliği tesis edilebileceğine dair vizyonunu Rum lider ile paylaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anastasiadis'in sözde önerilerine ilişkin ise, bu önerilerin geçmişte de sürekli olarak masaya getirildiğini ifade etmiş, bunların başarıya ulaşamamasının yegâne sebebinin ise müktesep egemenlik hakkımızı ihlal etmek suretiyle Rum tarafının kendi otoritesini ülkemize yayma hedefi olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımız, tarafımızca yok ve batıl olan sözde önerilerin tüketilmiş zeminin bir parçası olduğunu, dolayısıyla statükonun devamına hizmet eden federasyon zemini gibi bunların da tüketildiğini aktarmıştır.

Cumhurbaşkanımız Rum lidere, güven yaratma konusunda samimiyse halkımıza on yıllardır aktif bir şekilde uygulamakta oldukları izolasyon politikasından vazgeçmesi gerektirdiğini söylemiş, bu politikanın iki taraf arasındaki güven eksikliğinin en temel sebebi olduğunun altını çizmiştir."

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Türk tarafının önümüzdeki günlerde iki taraf arasında somut işbirliği alanlarına dair kapsamlı bir öneri sunacağı kaydedilen mektupta, bu önerilerin iki tarafın eşitliğini gözeteceğini, birlikte çalışıp, birlikte fayda sağlayacakları unsurlardan oluşacağını ve yaratılacak işbirliği ilişkisinden iki tarafın fayda sağlayacağını, hem de bölgede ihtiyaç bulunan barışa ve istikrara katkı konulacağını belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, KKTC'nin yapıcı iş birliği önerilerini yakında sunacaktır” denildi.