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“Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” Konulu Panel Düzenleniyor

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“Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” Konulu Panel Düzenleniyor
“Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” Konulu Panel Düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yarın “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” konulu panel düzenleniyor.
Panel, Girne Üniversitesi’nde saat 10.00’da başlayacak. 
Panelle ilgili basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, panelle, Kıbrıs Türk mücadele tarihinin hangi aşamalardan geçip de buralara geldiğini bir kez daha irdeleme ve en yetkili ve uzman kişilerden dinleme fırsatı bulunacağını söyledi.
Amcaoğlu, “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” paneli ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, panelin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde akademisyenler ile yapılacağını kaydetti.

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Bakanlıkta yapılan basın toplantısına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Kamil Kolabaş, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez katıldı.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde bugünden başlamak üzere Perşembeye kadar sürecek “tarih öğretmenleri ile buluşma” etkinliği düzenleneceğini açıklayan Amcaoğlu, etkinlik kapsamında Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan 158 adet kitap setinin bakanlık bünyesinde görev yapan tüm tarih öğretmenlerine verileceğini kaydetti.

Etkinlikte Kıbrıs Türk mücadele tarihinin hangi aşamalardan geçip de buralara geldiğini en yetkili ve uzman kişilerden dinleyerek ve sunumlarını izleyerek bir kez daha irdeleme şansı bulacaklarını dile getiren Amcaoğlu, Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan ve her bir sette 250 adet kitaptan oluşan 31 setin halen eğitim öğretim faaliyetinde bulunan 19 üniversite kütüphanesi ile bakanlığa bağlı 12 kütüphaneye bağışlandığını açıkladı.

“KIBRIS TÜRK TARİHİ VE EĞİTİMİ” BAŞLIKLI PANEL YARIN GİRNE ÜNİVESİTESİ’NDE YAPILIYOR

Girne Üniversitesi konferans salonunda yarın saat 10.00’da “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” başlıklı bir panel gerçekleştirileceğini de belirten Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı panelde, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerde görev yapan ve tarih alanında otorite olan panelistler tarafından Kıbrıs Türk tarihi ve öğretimi ile ilgili konuların ele alınacağını kaydetti.

Amcaoğlu, panel sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde görev yapan tarih öğretmenleri için Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan kitap setinin de hediye edileceğini bildirdi. Amcaoğlu, tarih öğretmenleri ile buluşma etkinliği kapsamında 12 Ağustos Perşembe günü Türkiye’den gelen misafirlere KKTC’deki tarihi mekanların tanıtımının yapılacağını ve Boğaz Şehitliği ile St. Hillarion’daki şehitliklerin ziyaret edileceğini belirtti. 

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Amcaoğlu konuşmasında ayrıca, Türk Tarih Kurumu başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kamu kurum ve kuruluşlarıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasındaki iş birliğin ileriki dönemde artarak devam edeceğini vurguladı. 

HEKİMOĞLU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mumammet Hekimoğlu da konuşmasında, Kıbrıs’ın kendileri için her zaman çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’taki bilim ve kültür insanlarıyla çeşitli vesilelerle bir arada bulunduklarını kaydetti.

Türk Tarih Kurumu tarafından Kıbrıs’ta çeşitli etkinliklerin yapıldığını anımsatan Hekimoğlu, bugün de burada tarih öğretmenlerinin katılacağı etkinlikle öğretmenlerin Türk tarihine dair hassasiyetlerini pekiştirmek ve burada yetişecek nesillerin Türk tarihini özelde de Kıbrıs tarihini öğrenmeleri için kendilerinin de Türkiye kurumları olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini ve gayreti gösterdiklerini belirtti.

20-24 Ekim tarihlerinde “Türk Kültür Mirası Kıbrıs” başlıklı dört gün sürecek bir etkinlik düzenleyeceklerini de duyuran Hekimoğlu, kurumların yayınlarından da yararlanılabilmesi için gerekenin yapılacağını kaydetti.

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ÇETİN
  
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ise konuşmasında, projeyi kendilerinin yaptığını fakat buradaki öğretmenleri dinlemeye geldiklerini ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerinin yönlendirilmesini istediklerini söyledi.

Ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını dile getiren Çetin, tüm tarih öğretmenleriyle yakından tanışacaklarını söyleyerek, öğretmenleri ve öğrencileri Türkiye’de ağırlamayı düşündüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

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