Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi Paneli, Girne Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi başlıklı panel Girne Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu’nun ortaklaşa düzenlediği Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi başlıklı panel Girne Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonunda düzenlenen panele, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, rektör yardımcıları, genel sekreter, eğitimciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan panelde açılış konuşmalarına geçildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Milli Arşivdeki kayıtlar Kıbrıs Türk tarihinin incelenmesi ve öğretilmesi için önemlidir.”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, organizasyonda emeği geçenlere tek tek teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kıbrıs Türkünün tarihini bilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Osmanlı döneminden itibaren adada yaşananlar üzerinde duran ve günümüzdeki egemenlik tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Arşivdeki kayıtların Kıbrıs Türk tarihinin incelenmesi ve öğretilmesi için önemli olduğunu söyledi.

Erenköy mücahitlerinin verdiği mücadelenin önemli bir örnek olduğunu söyleyen Ersin Tatar, geçmiş dönemlerde tarih konusunda eğitimde yapılan değişiklilerin düzeltilmesi ve milli şuurun gençlere aktarılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC ile anavatan Türkiye arasındaki bağların gücüne de dikkat çekti.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu: ”Milli bilincin oluşturulması önemlidir.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise konuşmasının başında Osmanlı torunu olduklarını vurgulayarak Kıbrıs Türk tarihi hakkındaki bu önemli panelin düzenleyicilerine teşekkür etti.

Ulusal tarih bilincinin ve milli bilincin oluşturulmasının önemine değinen Bakan Amcaoğlu, bu konuda eğitimde yapılması gerekenlerin panelde ele alınacağını söyledi. Olgun Amcaoğlu, KKTC’de eğitim alarak mezuniyetin ardın ülkelerine dönen öğrencilerin de ülkenin tarihini bilmesi gerektiğine işaret etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin: “Doğru diplomasi ve siyaset de tarih bilgisi gerektirir.”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği direktifler doğrusunda 90 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini vurguladı. Kıbrıs konusundaki çalışmalarda bilim heyeti ile tarih eğitimi üzerinde durduklarını ifade eden Prof. Dr. Çetin, tarih bilincinin yeni nesillere aktarılması gerektiğini ve bu amaçla KKTC’de ve Türkiye’de gençlerin ve öğretmenlerin eğitimi üzerinde durduklarını kaydetti.

Diplomasi ve siyaset için de tarih bilgisi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Birol Çetin Kıbrıs için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal: “Vakıf kaynaklarını araştırıyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ise, Osmanlı’nın geride dünyanın en büyük arşivini bıraktığını ve bu kaynakların dikkatle incelenmesi gerektiğini dile getirdi. Kıbrıs’taki Türk varlığını ortaya koyan Vakıf kaynaklarının araştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Ünal, böylece birçok ayrıntının ortaya çıkacağının altını çizdi ve bunun günümüzdeki problemlerin anlaşılması için önemli olduğunu belirtti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu: “Yeni nesillerin Kıbrıs tarihini öğrenmesi için bir araya geldik.”

Panelde söz alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ise hafıza ve hatırlama kavramları üzerinden kimlik ve tarih olgularına değindi.

Hekimoğlu, yeni nesillerin Kıbrıs tarihini öğrenmesi için yapılması gerekenleri konuşmak üzere bu panelde bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: “Tarih biliminin okullarda nasıl anlatılacağı önem taşıyor.”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de paneli düzenleyen kurumlara teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında tarih bilinci kadar, tarihin okullarda ne şekilde anlatılması gerektiğinin de önemli olduğunu söyledi. Eğitimde teknolojik gelişmelerden de faydalanılması gerektiği görüşünü dile getiren Başçeri, KKTC’de tarih eğitimine verdikleri önemin altını çizdi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından verilen aradan sonra panelin başladı. Panelin sonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu panelistlere katılımcı belgelerini verirken Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da hediyelerini takdim etti.