Kıbrıs Türk Ticaret Odası 59. olağan genel kurulu yapıyor

Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.
Divan Başkanlığına Günay Çerkez, Divan Başkan vekilliğine Yağmur Özyalçın ve Divan sekreterliklerine de İzzet
Adiloğlu ve Dr. Nilay Onbaşı Üresin getirildi.
Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti. Turgay Deniz, ‘ Kıbrıs Türk
Halkı’nın en önemli kuruluşlarından biri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 59. Olağan Genel Kurulunda sizlerin
huzuruna başkan olarak çıkmak ve konuşmak benim için büyük bir onurdur’ diyerek konuşmasına şöyle devam
etti:
‘Bütün dünya ile birlikte ülkemiz de belirsizliklerle dolu bir süreçten geçiyor. Covid-19 salgının bitip bitmediğine
emin değiliz. Kimi uzmanlar kış ayları için uyarı yapıyorlar. İki yıl süreyle Covid-19 salgının etkisinde kalan dünya
ekonomisi enflasyon ile sarsılıyor. Enflasyon tehdidi altında olmayan ülke yok! Devletler, bu tehdide karşı
kendilerince önlem alırken, ekonomik ağırlığı olan ülkelerin aldığı tedbirler diğer ülkeleri de yakından etkiliyor.
Hepimiz gözlerimizi Amerika’ya, Avrupa’ya çevirdik; Dolar ve Euro için alınacak kararları gözlüyoruz. Kıbrıs Türk
ekonomisinin büyük ölçüde bağlı olduğu Anavatan Türkiye’de de olağanüstü ekonomik gelişmeler yaşanıyor.
Türk ekonomisi yüksek enflasyon ateşi ile yanıyor ve bu ateş bizi de etkisi altına almış bulunuyor.
Bu yüksek enflasyon ortamı, bölgesel savaşlarla körükleniyor. Yüksek enflasyona karşı iş birliği yapmak yerine,
bölgesel savaşların gündeme gelmesi, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı enerji krizi, geleceğe
dair endişelerimizi artırıyor.’
Oda Başkanı Deniz, ‘Bugünkü konuşmamda, yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlara dair pek çok ayrıntı
verebilirdim. Son iki yılda gerek hükümetlerimiz ile yaptığımız çalışmalarda, gerekse basına yaptığımız
açıklamalarda bu sorunlar defalarca dile getirilmiştir. Bunların bir özetini faaliyet raporumuzda göreceksiniz.
Bugün üzerinde durmak istediğim esas sorun, ekonomik vizyonumuz ve hatta vizyonsuzluğumuzdur. Bütün
dünya ekonomi politikalarını yenilemeye çalışırken, biz eski düzenimizi nasıl sürdürebileceğimizin arayışı
içindeyiz.Bizim düzenimiz nedir? Bizim düzenimiz, “özel sektör işletmeleri ne yaparsa yapsın ama kamu için
kaynak sağlasın” düzenidir… Ve bu düzen artık sürdürülemez!’dedi.
Oda Başkanı Deniz ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi kadar, diğer sosyal ve
hatta siyasal sorunlarla da yakından ilgilendiğini belirtti.
Deniz, Kıbrıs Türk halkının adamız üzerindeki geleceği, özel sektörün güçlenmesine bağlı olduğuna vurgu
yaparken yeni kuşakların çağdaş işlerde istihdam edilebilmesinin ve kişisel gelişimlerini devam ettirmeye
yetecek kaynaklara erişimlerinin ancak özel sektörün gelişmesi ile mümkün olabileceğini belirtti. Özel sektöre
“kamu giderleri için kaynak sağlayan sağmal inek” olarak bakılmaktan vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine
eklerken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daha adil ve özel sektörün gelişmesine olanak verecek bir vergilendirme
düzeni için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Oda Başkanı Deniz sözlerine şöyle devam etti: ‘Karamsar konuştuğumun farkındayım… Tehlikelerden söz
ederken, bu tehlikelerin boyutunu anlatmak için bu yola başvurmak durumunda kaldım. Tehlike gerçekten
büyüktür. Son günlerde Sayın Başbakan da sorunların büyüklüğünden söz ediyor zaten. Muhalefet partilerimiz
zaten sorunların büyüklüğünü sürekli dile getiriyorlar.
Şimdi sormak istiyorum: Bu sorunları çözümlemek veya en azından hafifletmek üzere iş birliği yapmak için neyi
bekliyoruz?
Bu genel kurulu hazırladığımız günlerde, iktidar ile muhalefet partilerimizin yerel yönetim seçimleri konusunda
ortaya çıkan kaosu çözümlemek için birlikte çalışma arayışlarına tanık olduk. Bunu büyük bir memnuniyetle
karşılıyoruz. Yeni başlangıçlar için güzel örneklere ihtiyacımız vardır. Bunun başarılı bir şekilde sonuçlanmasını
istiyoruz ve bekliyoruz. Ne olursa olsun uzlaşmak zorundayız. Bu iş birliği arayışının göstermelik olmamasını,
sonuç vermesini; yeni iş birlikleri için güzel bir örnek olmasını diliyoruz.’ diyerek sözlerini şöyle tamamladı:
‘Kıbrıs Türk halkının geleceğine olan güvenimi de ifade etmek isterim. Karamsar konuştuğuma bakmayın;
sorunların farkındaysak elbette çözümünü de bulacağız. Buna inanıyor ve güveniyorum. Sözlerime iyimserlik
belirten bu cümleler ile son vermeyi düşünüyorum. Biz elbirliği ile çalışır, akıl yolundan ayrılmaz ve hedeflerimiz
doğrultusunda iş birliği yapmaya öncelik verirsek elbette gelecek günler çok daha güzel olacaktır.’
Oda Başkanı Turgay Deniz konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek tamamladı.
Ticaret Odası 59. Olağan Genel Kuruluna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cihat
Lokmanoğlu, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun
Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar katıldı.
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