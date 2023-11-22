  • BIST 8054.8
  • Altın 1853.683
  • Dolar 28.8123
  • Euro 31.4109
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail hükümeti, Hamas ile esir takası anlaşmasını ve geçici ateşkesi kabul etti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 65. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 65. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 65. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde adada bulunan yabancı misyon temsilcilerinin davetli olduğu bir resepsiyon düzenledi.

Oda’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği kuruluş yıldönümü resepsiyonuna adada görevde bulunan birçok yabancı misyon şefi ve mensubu katılım gösterdi.

Resepsiyona katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya Büyükelçileri ile İngiliz Yüksek Komiseri; Çin, Polonya, Portekiz, Almanya ve Hollanda Büyükelçiliği mensupları, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, UNDP Kıbrıs ofis müdürü Jakhongir Khaydarov, Avrupa Komisyonu yetkilileri, Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve adada konuşlu proje ekipleri ile takım liderleri yer aldı.

Oda Başkanı Deniz yaptığı açılış konuşmasında 65 yıl önce Lefkoşa’da bir grup Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından kurulan KTTO’nun bugün Kuzey Kıbrıs'ın en önde gelen iş örgütü olduğunu, ticaret ve üretimden turizme, finansal hizmetlerden inşaata kadar çeşitli sektörleri kapsayan 5.000'e yakın aktif üyenin genel ekonomik çıkarlarını gururla temsil ettiğini ve bunun, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyük bir oranını temsil etmekte olduğunu söyledi.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

‘Küresel erişim taahhüdümüz doğrultusunda, 2005'ten beri Brüksel'de, 2018'den beri Ankara'da ve 2022'den beri Londra'da temsilcilikler kurduk. Odamız, Kıbrıs Türk iş dünyasını tanımlayan girişimcilik ruhunu simgeleyen bir direnç ve kararlılık feneri olmuştur. Yıllar boyunca, üyelerimizin sarsılmaz bağlılığının ve ekonomimizin canlılığının bir kanıtı olarak duran ekonomik değişimler, siyasi değişiklikler ve küresel zorluklar arasında gezindik.

Küresel manzara gelişiyor ve hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, uyum sağlamaya, yenilik yapmaya ve ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmaya kararlıyız. İş dostu bir ortamı savunmaya, yatırımı teşvik etmeye ve üyelerimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, yolculuğumuzun bir parçası olan tüm kişi ve kuruluşlara en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 65. kuruluş yıldönümü sadece geçmişin kutlanması değil; işbirliğinin sınır tanımadığı ve ekonomik ilerlemenin ortak bir çaba olduğu bir geleceğe yönelik taahhüttür.’

Oda Başkanı Turgay Deniz’in eşi Aylan Deniz ve Oda Genel Sekreteri Aysun Önet ileri ile birlikte konukları karşıladığı resepsiyonda Oda Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu üyeleri, KTTO Meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda profesyonelleri eşlik etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deniz: Ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmaya kararlıyız21 Kasım 2023 Salı 19:30
  • Dikkat! Meteoroloji’den toz taşınımı uyarısı21 Kasım 2023 Salı 19:28
  • Gara Duman Cycling Team isimli grup sosyal medyadan eylem çağrısı yaptı21 Kasım 2023 Salı 19:27
  • Tatar: Haksız ambargolar son bulmalı21 Kasım 2023 Salı 16:46
  • KKTC'de Geçen Hafta Trafikte 73 Kaza: 21 Yaralı, 52 Hasar, Toplam Hasar Tutarı 4,940,150 TL21 Kasım 2023 Salı 15:50
  • Cilt beni aldığı için mahkemelik oldu21 Kasım 2023 Salı 15:45
  • 3 kaçak cezaevine gönderildi21 Kasım 2023 Salı 15:43
  • Kendi Rus kimliği Bulgar çıktı21 Kasım 2023 Salı 15:42
  • Hayvancı isyanda: “Bir çiftlik daha kapandı21 Kasım 2023 Salı 15:21
  • Mahkemeler Bütçesi komiteden geçti21 Kasım 2023 Salı 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti