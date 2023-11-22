Kıbrıs Türk Ticaret Odası adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 65. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında adada görevli yabancı misyona resepsiyon verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 65. Kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde adada bulunan yabancı misyon temsilcilerinin davetli olduğu bir resepsiyon düzenledi.

Oda’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği kuruluş yıldönümü resepsiyonuna adada görevde bulunan birçok yabancı misyon şefi ve mensubu katılım gösterdi.

Resepsiyona katılanlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Japonya, Romanya, İsveç, İsviçre, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya Büyükelçileri ile İngiliz Yüksek Komiseri; Çin, Polonya, Portekiz, Almanya ve Hollanda Büyükelçiliği mensupları, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, UNDP Kıbrıs ofis müdürü Jakhongir Khaydarov, Avrupa Komisyonu yetkilileri, Kıbrıs (Rum) Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ve adada konuşlu proje ekipleri ile takım liderleri yer aldı.

Oda Başkanı Deniz yaptığı açılış konuşmasında 65 yıl önce Lefkoşa’da bir grup Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından kurulan KTTO’nun bugün Kuzey Kıbrıs'ın en önde gelen iş örgütü olduğunu, ticaret ve üretimden turizme, finansal hizmetlerden inşaata kadar çeşitli sektörleri kapsayan 5.000'e yakın aktif üyenin genel ekonomik çıkarlarını gururla temsil ettiğini ve bunun, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyük bir oranını temsil etmekte olduğunu söyledi.

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

‘Küresel erişim taahhüdümüz doğrultusunda, 2005'ten beri Brüksel'de, 2018'den beri Ankara'da ve 2022'den beri Londra'da temsilcilikler kurduk. Odamız, Kıbrıs Türk iş dünyasını tanımlayan girişimcilik ruhunu simgeleyen bir direnç ve kararlılık feneri olmuştur. Yıllar boyunca, üyelerimizin sarsılmaz bağlılığının ve ekonomimizin canlılığının bir kanıtı olarak duran ekonomik değişimler, siyasi değişiklikler ve küresel zorluklar arasında gezindik.

Küresel manzara gelişiyor ve hem fırsatlar hem de zorluklar sunuyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, uyum sağlamaya, yenilik yapmaya ve ekonomimizin büyümesine katkıda bulunmaya kararlıyız. İş dostu bir ortamı savunmaya, yatırımı teşvik etmeye ve üyelerimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, yolculuğumuzun bir parçası olan tüm kişi ve kuruluşlara en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın 65. kuruluş yıldönümü sadece geçmişin kutlanması değil; işbirliğinin sınır tanımadığı ve ekonomik ilerlemenin ortak bir çaba olduğu bir geleceğe yönelik taahhüttür.’

Oda Başkanı Turgay Deniz’in eşi Aylan Deniz ve Oda Genel Sekreteri Aysun Önet ileri ile birlikte konukları karşıladığı resepsiyonda Oda Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu üyeleri, KTTO Meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda profesyonelleri eşlik etti.