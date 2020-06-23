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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığı’na yeniden seçilen Turgay Deniz, yeni dönemin daha çok çalışılması gereken bir dönem olduğunu açıkladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci dönem Oda Meclisi, dün akşam ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini belirledi. Oda başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz, kendisini bu göreve ikinci kez getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da odaya büyük görevler düşeceğini belirten Deniz, ülkenin refah seviyesini yükseltmek için diğer paydaşlarla da iş birliği içinde daha çok çalışılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, bu akşam yaptığı toplantı ile başkan vekillerini Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerini ise Ali Başman, Ali Şah, Ekin Adademir, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin ve Yusuf Acemoğlu olarak belirledi.

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