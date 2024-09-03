Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 61.’inci dönem Oda Meclisi, 2 Eylül 2024 (Pazartesi) ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirledi. Oda Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz, kendisini bu göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, yaptığı toplantı ile Başkan Vekillerini Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerini ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirledi.