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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir günlük mal çekmeme eylemi gerçekleştirecek

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir günlük mal çekmeme eylemi gerçekleştirecek
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir günlük mal çekmeme eylemi gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada;

“Sayın Basın Mensubu;
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 28 Ekim 2024 Pazartesi Günü saat 08:00’da eş zamanlı olarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Gümrük Kapılarında bir günlük mal çekmeme eylemi gerçekleştirecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta artan pahalılığın işletmeleri iş yapamaz hale getirmesine karşı gerçekleşecek olan UYARI EYLEMİ basın bildirisi üç gümrük kapsında eş zamanlı olarak saat 09:00’da okunacaktır.
Siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten onur duyarız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası”

ifadelerine yer verildi.

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