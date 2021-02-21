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Kıbrıs Türk Ticaret Odası denetim çağrısında bulundu

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası denetim çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmadan dolayı pek çok hane halkının çok zor durumda bırakıldığı, bu süreçte Devletin, herkese yardım etme olanağına sahip olmadığı ve salgın ortamında dahi çalışmak gerektiğinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Çalışmak için açılacak, işyerlerimizi çalıştıracak; ama sağlığımızı koruyacak önlemleri de alacağız. Sağlıklı koşullarda çalışmanın kriterleri belirlenmiştir: İşyerlerimizi, mümkün olan en az temasla çalıştıracak; müşterilerimize temassız bir şekilde hizmet vereceğiz. İşyerlerinde, sokakta ve hatta aile hayatı içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına en yüksek seviyede uyacağız” denildi.

Dentimin önemine de vurgu yapılan açıklamada, “Bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek elbette kamu otoritesinin sorumluluğundadır. Bu denetlemeyi yapmalarını onlardan bekliyoruz. Bu denetimin gerçekleşmesine

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