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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektrik konulu çalışmayı Olgun Amcaoğlu’na sundu

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” adlı akademik çalışmayı Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sundu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektrik konulu çalışmayı Olgun Amcaoğlu’na sundu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Bakan Amcaoğlu’na, geçen günlerde gerçekleştirdikleri Avrupa Birliği (AB) temasları hakkında bilgi verdi ve hazırladıkları “KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri” adlı akademik çalışmayı sundu.

Bakan Amcaoğlu’na kabul sırasında Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da eşlik etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Brüksel temasları, bu temaslar kapsamında görüştükleri kişiler ve AB yetkililerinin ekonomi ve enerji ile ilgili olarak kendilerine aktardığı görüşler hakkında bakana bilgi verdi.

KTTO Başkanı Deniz ve heyeti, Bakan Amcaoğlu’na, enterkonnekte ve enerji politikaları ile ilgili ayrıntıların yer aldığı bilgilendirme belgesini sundu.

Bakan Amcaoğlu, konuk heyete, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve ülkede son günlerde elektrikle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aktardı.

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