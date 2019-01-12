Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitimi düzenledi.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, eğitim, bugün 09.30-16.30 saatleri arasında KTTO’nun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Eğitmen ve yaşam koçu Ayşe Sevinç Gürünlü tarafından verilen eğitimde; insan tanıma sanatı, çalışma ilişkileri, iş analizi ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, eğitim yönetimi, kariyer geliştirme ve yetenek yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile kariyer planlama ve performans değerlendirme konuları anlatıldı.

Katılımcılara, KTTO ve Cyprus Primary Academy onaylı sertifikaları dağıtıldı.