  • BIST 4.046,77
  • Altın 988.365
  • Dolar 18.6164
  • Euro 18.39
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD Fuarı’nda

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD Fuarı’nda
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, MÜSİAD Fuarı’nda

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 2-5 Kasım tarihlerinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği fuarda Kıbrıs Türk Ticaret Odası da yerini alıyor.

KKTC’den 26 kurum ve kuruluş katılacağı fuarın açılışı 2 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de katılacağı açılış gününde, Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Başkanı Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven Oda Başkanına eşlik edecek.  İş Geliştirme Bölümü Uzman Yardımcısı Fikriye Tursun fuar boyunca KTTO standında görev alacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: Külliyenin yapıldığı alana hukuki süreç başlatılmadan müdahale edemeyiz01 Kasım 2022 Salı 23:24
  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yerel yönetim seçimleriyle ilgili takvimi duyurdu01 Kasım 2022 Salı 17:50
  • Bengihan, Karma Evlilik Mağdurlarının Yapacakları Eyleme Destek01 Kasım 2022 Salı 17:31
  • Bakanlar Kurulu toplantısı başladı01 Kasım 2022 Salı 17:24
  • Mustafa Şahan hayatını kaybetti01 Kasım 2022 Salı 16:42
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi01 Kasım 2022 Salı 16:15
  • Maviş: Eğitim Bakanını Bir Kez Daha İstifaya Davet Ederiz01 Kasım 2022 Salı 16:08
  • Erhan Arıklı: 2019 yılından bu yana GSM fiyatlarına zam yapılmıyor01 Kasım 2022 Salı 15:55
  • Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti01 Kasım 2022 Salı 15:50
  • Avcıoğlu: Az Tüketene Daha Fazla, Çok Tüketene Daha Az Fatura Gelmesini Sağlayacak01 Kasım 2022 Salı 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti