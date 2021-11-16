Kıbrıs Türk Ticaret Odası Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı’nı Tanıtıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, 18 Kasım Perşembe günü saat 09:30’da Girne’de The Arkın Colony Hotel’de düzenlenecek sunum ve istişare etkinliğiyle kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hazırlanan taslak, 3 ayrı panel ile tartışmaya açılarak, görüş ve önerilerin alınması da amaçlanmaktadır.

Söz konusu etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar ve siyasi parti başkanlarının da aralarında bulunduğu üst düzey protokolün katılması bekleniyor. Oda Başkanı Turgay Deniz’in program önerisi taslağı sunumu ile başlayacak olan etkinlik, protokol konuşmaları ile sürecek ve üç ayrı konuda düzenlenecek panellerle gün boyu devam edecektir.

Program Önerisi Taslağı, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrasında ekonomiyi ve sosyal hayatı yeniden şekillendirmek ihtiyacına karşılık; doğru, etkin ve sürdürülebilir politikalar belirlenmesine, pandemi sonrası yeni ekonomik düzene hazırlanmasına ve uyum sağlamasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Orta Vadeli Program Önerisi Taslağı, esas olarak beş ana başlık altında çeşitli uygulamalar yapılmasını ve KKTC’nin ileri taşınmasını öngörüyor.

Beş ana amaç şunlardan oluşuyor:

Etkin yönetim güçlü toplum Kamuda kaliteli ve maliyet etkin hizmet sunumu Dijital dönüşüm, katma değeri yüksek üretim Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum Sektörel dengeleme ve güçlenme

Program önerisi taslağında, belirlenen beş ana hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri içeren “zamana bağlı hedef ve faaliyetler” tablosu da bulunuyor. Bu tablo, taslağın kabul edilip yürürlüğe konulması halinde yapılabilecekleri içeriyor ve 174 faaliyet öngörüyor.

OVP taslağının tartışılması kapsamında düzenlenecek üç panelin başlıkları ise şöyle belirlendi: