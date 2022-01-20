Kıbrıs Türk Ticaret Odasından Çağrı Oyunuzu Kullanın

KKTC Cumhuriyet Meclisinin oybirliği ile aldığı karar sonucunda 23 Ocak Pazar günü bir kez daha sandık başına gidecek ve toplumsal sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

Pazar günü yapacağımız erken genel seçimin yaşamakta olduğumuz sorunlara çare üretebilmesi için seçmenlerin büyük bir çoğunlukla oy kullanmaları ve iradelerini sandığa etkili bir şekilde yansıtmaları gerekmektedir.

İstikrarı sağlamak ve uzun vadeli kararlar alabilmek ancak ve ancak halkın katılımı ile mümkünüdür.

Bu nedenle Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütün seçmenleri sandığa gitmeye ve oylarını titizlikle kullanarak istikrarlı bir hükümet kurulmasına katkı koymaya çağırmaktadır.

Yüksek katılımla gerçekleşecek bir seçim sonucunda oluşacak iktidarın alacağı kararlar, elbette daha güçlü olacak ve geleceğimize yön verebilecektir.

KKTC seçim sisteminin karmaşık yapısı nedeniyle seçmenlerin oylarını bilinçli bir şekilde kullanması da bir sorumluluk haline gelmiştir. Geçen seçimde kullanılan karma oylar nedeniyle 14 bin oy geçersiz sayılmıştır. Dolayısı ile oyunuzu riske atmadan, doğru ve etkili bir şekilde kullanmak toplumsal bir gereklilik ve demokratik bir görevdir.

Bilindiği üzere karma oy sisteminin kaldırılması için meclis komitesi toplanmış, ancak olumlu bir karar çıkmamıştır.

Kullanılan karma oyların, güçlerin dağılmasına neden olduğu ve istikrarsız seçim sonuçları ortaya çıkardığı gün gibi aşikârdır.





Seçime katılarak demokratik yaşama katkı koyan tüm partilerimize ve adaylarımıza başarı dilerken, KKTC seçmenlerini demokratik görevlerini yüksek bir katılım oranı ile yerine getirmeye çağırır, seçimlerin siyasi yaşamımıza istikrar getirerek halkın esenliğe kavuşturulmasının yolunu açmasını dileriz.