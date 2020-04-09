Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Gümrüklerde Banka Onaylı Çek Talebi İle İlgili Açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), gümrüklerde banka onaylı çek talebi ile ilgili açıklamada bulundu.

KKTO açıklamasında, hükümetin, takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 güne çıkarma kararı ile piyasadaki bazı aktörlerin rahatladığı, ancak nakit akışında önemli bazı sorunlar yaşandığı kaydedildi.

KTTO açıklaması şöyle devam etti:

“Piyasamız bu zorluklarla mücadele ederken, KKTC halkının başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamakla görevli şirketlerin ithalat işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüğü’ne yapacakları ödemeler için banka onaylı ‘good for payment’ nitelikli çeklerin talep edilmesi ise büyük bir çelişkidir ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Devlet alacakları zaten önceliklidir ve devlete verilen bir çekin karşılıksız kalması, ilgili işletme veya kişinin ticari hayatının sona ermesi ile eş anlamlıdır.

Durum bu olduğu halde, devletin ticari faaliyetleri zorlaştırıcı bu uygulaması çok zamansız olmuştur ve derhal geri alınmalıdır.”