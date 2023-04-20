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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Ramazan Bayramı mesajı

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Kıbrıs Türk halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Ramazan Bayramı mesajı

KTTO’dan yayınlanan bayram mesajında şunlara yer verildi:

“Ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan ibadet, İslam dininin insanlar arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve hoşgörü temelinde geliştirilmesini, özellikle dar gelirlilere empati ile yaklaşılmasını emrettiğinin en güzel ifadesidir. Bayramlar, sadece kendi halkımızın değil başka halkların da barış ve huzur içinde yaşaması dileklerini paylaşacağımız günlerdir. Bu anlamlı günde, gerek Kıbrıs Türk halkı içinde yaşanan sorunlarla ilgili tartışmaların, gerekse dünya sorunlarının karşılıklı anlayış, hoşgörü ve adalet anlayışı ile çözümlenmesini diliyoruz. Dünyamıza barış ve huzurun egemen olması hepimizin başlıca dileği ve arzusudur. Oruç ve yardımlaşma ile geçen bir ayı ardından gelen bayramı bu duygu ve düşüncelerle kutlamanın esas olduğuna inanıyor, herkesi sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ile kucaklıyor, huzur ve mutluluk diliyoruz.”

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