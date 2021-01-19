Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, BRT Müdürü Özkurt’u ziyaret etti

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç ve yönetim kurulu üyelerinden Berksan Akandere, Sevinç Akyön ve Mehmet Özsezer , Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt`a nezaket ziyaretin de bulundu.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Başkanı Menteş Aytaç ve yönetim kurulu üyelerinden Berksan Akandere, Sevinç Akyön ve Mehmet Özsezer , Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt`a nezaket ziyaretin de bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette KTTTB heyeti kuruluş amacı, misyonu, vizyonu, yapmış olduğu ve yapmayı planladığı çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı.

Ziyarette söz alan KTTTB Başkanı Menteş Aytaç, pandemi sürecinde taşımacılık sektörünün ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. BRT Müdürü Özkurt ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pandeminin tüm dünyayı etkisi altına aldığını ve birçok sektörün ne yazık ki etkilendiğini söyledi.