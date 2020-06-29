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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği kuruldu

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Birlik Başkanı Menteş Aytaç, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği adı altında yeni bir toplu taşımacılık birliğini kurduğumuzu ilan etmek istiyorum” dedi.
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği kuruldu

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği kuruldu.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği adı altında yeni bir toplu taşımacılık birliğini kurduğumuzu ilan etmek istiyorum” dedi.

Aytaç, “Toplu taşımacılıkla hayatını idame ettiren tüm meslektaşlarının katılabileceği, haklarını arayabileceği, haklarının korunacağı, hiç kimsenin dışlanmayacağı, şeffaf bir yönetimle bu mesleği icra eden herkesi kucaklayacak, bölge temsiliyetlerini içeren ve başkanını tüm üyelerin seçebileceği, günümüz şartlarına uygun, çağdaş bir tüzükle yola çıktıklarını” ifade etti.  

Bu yolda tüm meslektaşlarıyla el ele, kol kola, gönül gönüle kazanımlar elde etmek ve en iyi hizmeti vermek için yürüyeceklerini ifade eden Aytaç, şöyle devam etti:

“Bireysel çıkarların olmadığı, toplumsal bir düşünce ile hareket edilmesinin zamanıdır.

Mesleğimizin haysiyetini, onurunu ve gururunu yeniden hak ettiği noktaya taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız.

Devletimizle birlikte ülkemize yakışır bir toplu taşımacılık master planını hayata geçirmek, hem taşıyanın hem de taşınanın haklarının korunduğu dünya standartlarında modern, konforlu ve güvenilir bir toplu taşımacılık sistemi kurulması için katkı sağlamak ve üyelerimizi sisteme dahil edip devlet teminatlı taşımacılık altına almak gayesindeyiz.”  

Aytaç, birlik bünyesinde; “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğrenci taşımacılığı, Özel kolejler ve üniversitelere bağlı öğrenci taşımacılığı, güzergâh taşımacılığı, turizm taşımacılığı, personel taşımacılığı, dolmuş taşımacılığı, taksi taşımacılığı, yük ve eşya taşımacılığı” bulunacağını kaydetti.

Sektördeki işleyişi, kendi gelişim ve yönetim şekillerini oluşturulacak komitelerin belirleyebileceğini ve geliştirebileceklerini ifade eden Aytaç, “Yönetim kurullarımızda sektör temsilcilerimiz bulunacak ve yönetimde hak sahibi olacaklardır. Bu bağlamda birliğimiz tüm taşımacı üyelerden oluşacak ve ülke geneline hizmet verecektir. Kapılarımız adadaki tüm taşımacı kardeşlerimize açıktır” dedi.

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