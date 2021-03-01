  • BIST 1.527
  • Altın 405,865
  • Dolar 7,2588
  • Euro 8,7512
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

» »
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yarın Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yarın Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.

Birlik, bugüne kadar yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

KTTTB Başkanı Menteş Aytaç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılmasını bekledikleri 100 civarında toplu taşıma aracının yarın saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu önünde toplanacağını, 10.00’da konvoy halinde harekete geçerek Cumhuriyet Meclisi ile Maliye Bakanlığı önünden geçip Başbakanlık önüne varacağını söyledi.

Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ayrıca üyelerinin ‘pandemi taşımacılığı’ndan da yararlanamadığını vurgulayan Aytaç, UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi taşımacılığında sadece diğer örgütün üyelerine iş verdiğini öne sürdü. Pandemi taşımacılığında adaletli dağıtım yapılmasını ve ‘ekmeğin’ ikiye bölünerek kendi üyelerine de iş verilmesini de talep ettiklerini anlatan Aytaç, “talepleri konusunda hiçbir adım atılmadığını” belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sendikal Platform Arıklı’yı Eleştirdi, El-Sen’e Destek Belirtti01 Mart 2021 Pazartesi 16:59
  • KTOEÖS ve KTÖS: “Denetleme Kurulunun Siyasileştirilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılıyor”01 Mart 2021 Pazartesi 16:50
  • Hasipoğlu: BM Genel Sekreteri Kıbrıs için artık farklı bir süreç istediğini yazılı iletmiştir01 Mart 2021 Pazartesi 16:26
  • Zaroğlu, adaylık gerekçelerini yayınladığı video ile duyurdu01 Mart 2021 Pazartesi 16:02
  • Burslar bugün ödendi01 Mart 2021 Pazartesi 15:46
  • 30 Ocak çekilişi 8 Mart'ta yapılıyor01 Mart 2021 Pazartesi 15:34
  • Garber: “Taraflar, 5+ BM gayrı resmi toplantısına ciddi şekilde müdahil olmalı”01 Mart 2021 Pazartesi 14:56
  • EL-SEN:Basın emekçilerinin yanındayız01 Mart 2021 Pazartesi 14:28
  • Suay:''Evlatlarımın yüzünü görmeyi çok isterdim''01 Mart 2021 Pazartesi 14:20
  • Atan: TAŞEL’de işten çıkarılan 7 çalışan için yasal süreç başlatacağız01 Mart 2021 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti