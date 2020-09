Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), “karşı birliği” toplu taşımacılığın faydasına olacak her türlü çalışmayı birlikte yapmaya çağırdı.

Birlik Başkanı Menteş Aytaç yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ithal edilecek otobüs / minibüs kategorisindeki araçlarda gümrük ve benzeri muafiyetleri ve veya indirimleri ile ilgili tüzüğün, yasanın eşitlik ilkesine dayanarak değiştirildiğini kaydetti.

Yapılan bu tüzük değişikliği ve alınan bu kararın yasada var olan “bireyler hiçbir derneğe üye olmaya mecbur edilemez” maddesinin doğru bir kararla değiştirildiğini ve her kesime adil eşit mesafede bir duruş sergilendiğini belirten Aytaç, ilgili bakan ve Bakanlar Kuruluna teşekkür etti.

Aytaç şöyle devam etti:

“Yasada var olduğu gibi yurttaşlar önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Hiçbir yurttaş herhangi bir derneğe üye olmaya veya herhangi bir dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Bu yüzden bizden başka olan kesimlerin alınan bu doğru karar karşısında gösterdikleri tepkiyi hem adaletsizlik hem de eşitlik ilkesinden yoksun bir davranış olarak gördüğümüzü ve bundan üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Biz var olalım başkaları yok olsun zihniyeti ile hiçbir yere varamayız. Toplumda var olan tüm insanlara yasalar ve kanunlar eşit işlemeli eşit uygulanmalıdır. Bu bağlamda alınan bu doğru karar doğrultusunda Maliye Bakanlığına bağlı gümrüklerde derneğimize de tanınan adil hakkın bizlerin icra ettiğimiz taşımacılık işini yakından ilgilendiren Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı Trafik Dairesi İzin Kurulu, İtiraz Kurulu ve Mesleki Sürücü Belgesi Komisyonlarında da eşitlik ilkesine dayalı olarak ilgili iki derneğe de temsiliyet hakkı verilmelidir.

Bu vesile ile gerekli duyarlılığı yine ayni şekilde ilgili bakanlarımızın ve Bakanlar Kurulunun göstererek adil bir şekilde tüm temsiliyetlerin ve hakların her iki derneğe de verileceğinden hiç şüphemiz yoktur.

KTTTB Derneği KKTC yasalarına uygun, İçişleri Bakanlığından onay alıp tescillenerek kurulmuştur. Dolayısı ile bunu tüm kesimlerim artık kabullenmesi gerektiğini ve verimli çalışıp icraat yapmak yerine sadece birilerini ekarte etmeye çalışmak ne adil nede insani bir davranış olmadığını görmesi duyması anlaması şarttır.. Bu yüzden karşı birliği realiteye davet eder toplu taşımacılığın faydasına olacak “ben” değil “biz” diyebilecek her türlü çalışmaya davet ederiz.”