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"Kıbrıs Türk Toplumunun varlığı, kültürel faaliyetlerimizin artması ve korunması ile sağlanabilir"

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"Kıbrıs Türk Toplumunun varlığı, kültürel faaliyetlerimizin artması ve korunması ile sağlanabilir"
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nu kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa ve federasyon üyeleri ile bir araya geldi.

K.T.H.D.F. Başkanı Özlem Kadirağa ziyarette konuşmasının başında Bakan Özdemir Berova’ya kendilerini kabul ettiği için teşşekkür etti ardından federasyonları ile ilgili bilgiler verdi.

Kadirağa,federasyonlarının 2006 yılında kurulduğunu ve 3. Yıl önce göreve geldiklerini ifade ederken,görevde oldukları süre içerisinde birçok halk dansları figürlerini inceleyip kayıt altına aldıklarını, amaçlarının halk oyunlarını düzene koymak ve disiplinize etmek olduğunu belirtti.

Yaptıkları incelemeler doğrultusunda kayıt altına alınan halk dansları figürlerini bir kitap ve DVD olarak derlemeyi planladıklarını söyleyen Kadirağa, çıkarılacak kitap ve DVD’leri, ülkemizdeki okullara, üniversitelere, gençlik merkezleri ve derneklere dağıtarak eğitmenlerin en doğru şekilde eğitim vermesine imkan yaratmak olduğunu belirtti.

Kadirağa,eğitmenlik kursları ile ilgili seminerler de düzenlediklerini ve bu seminerlerin sonunda uygulamalı ve teorik olarak bilgi verilecek eğitmenlere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı onaylı bir belge vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ise konuşmasına kültürel faliyetlerin en az eğitim faliyetleri kadar önemli olduğunu vurgulayarak başladı.

Berova, bu nedenle federasyonun gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade etti.

Bakan Berova,  kültürel değerlerimizin korunması ve kayıt altına alınmasının kültürümüzün gelecek nesillere aktarılması adına önemli olduğuna vurgu yaparak, özellikle halk danslarının, adadaki Türk varlığından itibaren nesilden nesile görsel ve söylevsel olarak aktarıldığını belirtti.

Berova,bu tip faliyetlerin kayıt altına alınıp belli bir nizam içerisinde aslına uygun yapılması adına federasyonun yaptığı çalışmalara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ada’da ki Kıbrıs Türk Toplumunun varlığının ve devamlılığının kültürel faliyetlerin artması ve korunması ile sağlanabileceğini vurgulayan Bakan Özdemir Berova,Türk toplumunun kültürel değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek, bu değerleri koruyamamız durumunda adada ki Türk varlığından bahsedilemeyeceğini söyledi.

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