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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Başkanlığına İnan Barlas Getirildi

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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Başkanlığına İnan Barlas Getirildi
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Başkanlığına İnan Barlas Getirildi

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği başkanlığına İnan Barlas getirildi.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden verilen bilgiye göre gerçekleştirilen genel kurula göre, 2022-2024 yıllarında görev alacak kişiler şöyle;

Yönetim Kurulu Üyeleri: İnan Barlas - Başkan, Heybeti Balman - Yazman, Sümer Erkmen - Sayman, Umure Örs, Hasibe Şahoğlu, Beran E. Küfi ve Övgü Keçecioğlu Faal Üye, Gülden P. Küçük CIR- Dış İlişkiler Sorumlusu, Papatya Adalıer, Mine Balman, Huriye Bilsel yedek üye.

Denetleme Kurulu Üyeleri, Sultan Ünsal, Gülçin Erkmen, Seide Berkin, Zekiye Türköz yedek üye.

Disiplin Kurulu Üyeleri, Işın Yılmaz, Berna Y. Özdoğa, Sevinç Boztuna, Ferdiye Ersoy, yedek üye.

Başkan İnan Barlas, Genel Kurul sonrası yaptığı açıklamada, Derneğin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de toplumda kadının etkin bir rol alması, hak ettiği yere erişmesi ve güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarına yoğun şekilde devam edeceklerini belirtti.

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