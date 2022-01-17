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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği: En Büyük Dileğimiz, Ülkenin İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Bir Meclisin Seçilmesi”

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Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği: En Büyük Dileğimiz, Ülkenin İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Bir Meclisin Seçilmesi”
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği: En Büyük Dileğimiz, Ülkenin İhtiyaçlarına Cevap Verebilecek Bir Meclisin Seçilmesi”

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı İnan Barlas, 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimde, en büyük dileklerinin ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir meclisin seçilmesi olduğunu kaydetti.   

Barlas yaptığı yazılı açıklamada, derneğin hizmet yarışına katılan milletvekili adaylarından öncelikli beklentinin anayasal haklara saygılı davranılması olduğunu belirtti.

Barlas, dernek olarak adaylardan beklentilerine değinerek, istihdamı artıracak sektörlere yatırım yapılması, ülke ekonomisini büyüterek kendi kendine yetecek kaynakların yaratılması konusunda kararlı, sürdürülebilir, gerçekçi stratejik planlar yaparak istikrarlı politikalar uygulamasının önemine işaret etti. 

Barlas, derneğin diğer beklentilerini şöyle sıraladı: 
“Vatandaşlara eşit eğitim hakları bağlamında devlet okullarına yatırım yapmak; meslek liseleri açmak; Kadın, eğitim, çevre, insan hakları konularında duyarlı; kültürümüzün korunarak yaşatılması ve toplumumuzda en büyük sorunlardan biri olan gençlerin beyin göçünün engellenmesi konularına öncelik verecekleri politikaları uygulamak hedefi ile bu önemli göreve talip olmalarıdır. Meclis halka hizmet yeridir, milletvekilliği bir meslek değildir” 

Toplumsal faydayı ön planda tutarak halka gerçekten hizmet edecek adaylara oy verilmesi çağrısı yapan Barlas, “Mecliste kadın-erkek temsiliyetinin eşit olmasının önemini unutmadan ülkemize, evlatlarımıza sahip çıkacak adayları destekleyelim” dedi.

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