Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye Devretti

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 20 yıla yakındır dernek binasında hizmet veren ve alanında bir ilk olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni, Milli Kütüphane’ye devretti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 20 yıla yakındır dernek binasında hizmet veren ve alanında bir ilk olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni, Milli Kütüphane’ye devretti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, bugün Kültür Dairesi ve Kütüphaneciler Derneği ile protokole imzaladı.

Dernek, son dönemlerde yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle yıllardır büyük bir özveri ve özenle geliştirdikleri, yüzlerce akademisyen, öğrenci, okurla buluşturdukları eserlerin, kadın konusunda araştırma yapan akademisyen, öğrenci veya ilgi duyan bireylerin tarafsız ve çağdaş bir şekilde hizmetine sunulacağı yerin Milli Kütüphane olmasının en doğru yaklaşım olacağına karar verdi.