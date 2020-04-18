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Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı

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Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı
Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Tellaloğlu İçin Taziye Mesajı Yayımladıı

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği, koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu için taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Üroloji Derneği Başkanı Op. Dr . Sadrettin Tuğcu mesajında, üroloji ile ilgili birçok ilklere imza atan ve uluslararası saygın bir yere sahip olan Tellaloğlu’nu andı ve şunları kaydetti:

“Uzun süre Türk Üroloji Derneği’ne başkanlık yapmıştır. Kıbrıs Türk üroloji doktorlarının her zaman yanında olmuş , bizleri hep daha ileriye götürmek için emeğini ve imkanlarını karşılıksız kullanmıştır . Kıbrıs Türk toplumunda birçok hastaya her zaman yardımcı olmuştur. Kıbrıs Türk toplumunun bir parçası olarak , toplum sorunları ile ilgilenmiş, Kıbrıs davasında hep halkının yanında ve içinde olmuştur. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, tıp camiası ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyoruz.”

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