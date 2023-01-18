Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Ocak’ta

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi parti temsilcilerinin rutin toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da ara bölgedeki Ledra Place Otel’de yer alacak.
Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen toplantıların bu ayınkinin ev sahipliğini Güney Kıbrıs siyasi partilerinden Kıbrıs Yeşiller Partisi’nin yapacağı kaydedildi.
Slovak Büyükelçiliği’nden yapılan duyuruda ev sahibinin önerisi üzerine toplantı gündeminin “2023: Kıbrıs sorunu bir yıl daha çözümsüz. Riskler, zorluklar ve beklentiler” olacağı belirtildi.
Toplantının ardından açıklamanın saat 12.15’te yapılacağı da ifade edildi.
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