  • BIST 5.384,17
  • Altın 1158.152
  • Dolar 18.7927
  • Euro 20.3874
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Ocak’ta

» »
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Ocak’ta
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısı 25 Ocak’ta

Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi parti temsilcilerinin rutin toplantısı, 25 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da ara bölgedeki Ledra Place Otel’de yer alacak.

 

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen toplantıların bu ayınkinin ev sahipliğini Güney Kıbrıs siyasi partilerinden Kıbrıs Yeşiller Partisi’nin yapacağı kaydedildi.

 

Slovak Büyükelçiliği’nden yapılan duyuruda ev sahibinin önerisi üzerine toplantı gündeminin “2023: Kıbrıs sorunu bir yıl daha çözümsüz. Riskler, zorluklar ve beklentiler” olacağı belirtildi.

Toplantının ardından açıklamanın saat 12.15’te yapılacağı da ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tıp-İş Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti18 Ocak 2023 Çarşamba 17:31
  • CTP PM üyesi Onur Olguner CTP'den istifa ettiğini duyurdu18 Ocak 2023 Çarşamba 17:05
  • Tatar: Ülke sporu gün geçtikçe gelişiyor18 Ocak 2023 Çarşamba 16:42
  • Dikkat! 8 saatlik elektrik kesintisi18 Ocak 2023 Çarşamba 16:35
  • Maliye Bakanı Şan, Kamuda Örgütlü Sendikalarla Görüştü18 Ocak 2023 Çarşamba 16:23
  • Erhan Arıklı: Ro-Ro gemisi satın aldık18 Ocak 2023 Çarşamba 15:24
  • BKP'den Derinya bölgesindeki sosyal konut yapılmasına tepki18 Ocak 2023 Çarşamba 15:14
  • Maliye Bakanı kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi18 Ocak 2023 Çarşamba 14:46
  • El-Sen: Tek taraflı alım garantili kablo anlaşmasına karşıyız18 Ocak 2023 Çarşamba 14:08
  • ODTÜ KKK’da Yaşananlar Yükseköğretimde Çöküşün İlanıdır18 Ocak 2023 Çarşamba 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti