  • BIST 116.915
  • Altın 162,268
  • Dolar 3,8094
  • Euro 4,6962
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
FLAŞ HABERYatgıtay'dan Can Dündar kararı

Kıbrıs Türk ve Rum elektrik müteahhitleri birliklerinden ortak bağış

» »
Kıbrıs Türk ve Rum elektrik müteahhitleri birliklerinden ortak bağış
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Kıbrıs Rum Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından KKTC ve Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulunuldu.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, toplanan bağış önceki gün düzenlenen etkinlikte KTEMB Başkanı Aziz Limasollu ve SEHK Başkanı George Kyriacou tarafından Girne Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Emine Manicioğlu’na takdim edildi.

Her iki Birliğin Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, yürütmekte oldukları mesleki teknik projelerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen sembolik bağış organizasyonlarıyla yardım kuruluşlarına destek olmanın yanı sıra toplumsal farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Özyiğit, Şht. Ertuğrul İlkokulu Anı Ormanı için fidan dikti09 Mart 2018 Cuma 17:15
  • Maronitlerin köylerine dönmesi…09 Mart 2018 Cuma 17:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri Pazartesi başlıyor09 Mart 2018 Cuma 17:07
  • Tarım Dairesi Dağyolu köyünde eğitim çalışmaları yaptı09 Mart 2018 Cuma 17:06
  • Dr. Fazıl Küçük anıtı 14 Mart’ta Girne’de açılıyor09 Mart 2018 Cuma 17:03
  • DP Kadın Örgütü’nden bir heyet Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti09 Mart 2018 Cuma 17:02
  • Toplam 8 üründe limit üstü kalıntı...09 Mart 2018 Cuma 17:00
  • Kıbrıs Türk ve Rum elektrik müteahhitleri birliklerinden ortak bağış09 Mart 2018 Cuma 16:50
  • Özgürgün konuştu09 Mart 2018 Cuma 16:36
  • Bakanlar Kurulu’nda gündem yoğundu… İşte o kararlar09 Mart 2018 Cuma 16:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti